Мировое сообщество выделит $12 млрд на сохранение лесов, $1,5 млрд из них - на Центральную Африку - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что мировое сообщество выделит более $12 млрд на защиту лесов.

"Я рад сообщить на этом саммите, что страны мира действуют совместно и выделят как минимум $1,5 млрд в течение последующих пяти лет, чтобы помочь защитить леса и ценные экосистемы Центральной Африки", - сказал Джонсон, выступая на саммите по климату в Глазго.

"И это - часть нового глобального финансового обязательства в размере более $12 млрд, что является самым большим коллективным обязательством по государственным средствам, выделенным на леса и действия по борьбе с изменениями климата за всю историю", - добавил он.

Премьер добавил, что леса играют ключевую роль в достижении цели по удержанию роста температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия.

"Мы не можем справиться с разрушительными потерями мест естественной среды и видов, не решая проблему климатических изменений", - подчеркнул Джонсон.