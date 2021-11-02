Байден пообещал помогать сохранению лесов в мире и выделить на это до $9 млрд

Президент США Джо Байден на климатическом саммите COP26 в Глазго объявил об американском плане по сохранению лесов в мире.

"Сегодня я объявляю о новом плане по сохранению лесов по всему миру, который объединит в себе весь набор инструментов правительства США - дипломатических, экономических и политических, - чтобы остановить исчезновение лесов, восстановить жизненно важные поглотители углерода и улучшить землеустройство", - заявил Байден во время выступления на конференции.

По словам президента, благодаря его плану станет возможным восстановление как минимум 2 млн гектаров леса и других экосистем к 2030 году.

Президент отметил, что план является первым в своем роде. На его реализацию будет направленно до $9 млрд.

Ранее сообщалось, что в рамках саммита более 100 мировых лидеров пообещали к 2030 году положить конец процессу исчезновению лесов, что стало первой крупной договоренностью конференции. Среди стран, которые поддержали это решение, - Бразилия, Россия, Канада, Колумбия, США, Великобритания и Индонезия. Отмечается, что в целом на эти страны приходится около 85% леса в мире.