Китай ускорит процесс энергоперехода и развитие ВИЭ — Си Цзиньпин

Многосторонние соглашения между государствами как нельзя лучше подходят для борьбы международного сообщества с климатическими изменениями, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в видео-обращении к делегатам Конференции по климату COP26 в Глазго, передает Green Deal

«Когда речь заходит о глобальных вызовах, таких как климатические изменения, лучший рецепт — это мультилатерализм», — приводят китайские СМИ слова Си Цзиньпина из заявления.

По его словам, воздействие климатических изменений становится слишком очевидным, поэтому мир нуждается в глобальных конкретных действиях, в выстраивании доверия и усилении сотрудничества. Си Цзиньпин отдельно упомянул задачу развитых стран оказывать помощь развивающимся странам.

Он подчеркнул важность внедрения инноваций для трансформации энергетики и добычи ресурсов, промышленного производства и моделей потребления.

«Мы (Китай — ИФ) будем все скорее содействовать «зеленой», низкоуглеродной экономике замкнутого цикла, будем продвигаться по пути перенастройки промышленной структуры и сдерживать иррациональное развитие энергоемких и способствующих сильным выбросам проектов», — заверил Си Цзиньпин.

Он пояснил, что Китай ускорит процесс энергетического перехода, развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и строительства крупных солнечных и ветровых электростанций. Си Цзиньпин добавил, что особые планы действий будут запущены для таких ключевых сфер, как энергетика, промышленность, строительство и транспорт, и для таких ключевых секторов, как производство угля, электричества, железа, стали, цемента. Вместе с тем внимание будет уделяться науке, технологиям, финансовым инициативам, налогообложению.

Си Цзиньпин, однако, не объявил о новых климатических обязательствах Китая, но заверил, что правительство работает над конкретными планами по реализации поставленных климатических целей, указывает South China Morning Post. Китай, как сообщалось, стремится достичь пика выбросов до 2030 года и стать климатически нейтральной страной к 2060 году.

Сам Си Цзиньпин на саммит COP26 не приехал. При этом Китай — крупнейший эмитент парниковых газов. По данным Global Carbon Altas, на КНР приходится почти 28% выбросов CO2, США – 14,5%, Индию – 7,2%, Россию – 4,6%. Страны EC ответственны за 8% мировых выбросов СО2.

Климатические переговоры лидеров без личного присутствия Си Цзиньпина, по словам наблюдателей, могут не принести результатов.

Климатический саммит COP26 начался в Глазго 31 октября и продлится до 12 ноября. Саммит лидеров в рамках COP26 проходит 1-2 ноября. Как ожидается, в мероприятии в целом примут участие представители почти 200 стран.

COP26 направлен на борьбу с изменением климата. В этом году на саммите впервые приведут предварительные итоги того, что было сделано для выхода из кризиса с момента подписания Парижского соглашения — международного договора, принятого в 2015 году, основной задачей которого является удержание прироста глобальной средней температуры ниже 2 градусов Цельсия и стремление ограничить этот прирост 1,5 градусами.