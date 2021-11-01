Украина намерена сократить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году - Зеленский

Украина к 2030 году намерена сократить выбросы парниковых газов на 65%, к 2060 году - добиться климатической нейтральности, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина ратифицировала Парижское соглашение одной из первых в Европе… Наши цели к 2030 году - сократить выбросы парниковых газов на 65%. И не позднее 2060 года добиться климатической нейтральности", - заявил Зеленский, выступая на Конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго (Великобритания).

Он отметил, что в настоящее время по объему сокращения выбросов Украина занимает 4-е место среди 45 сторон Рамочной конвенции ООН.

По словам Зеленского, Украина поддерживает ряд инициатив климатической Конференции, в частности Декларацию лесо- и землепользования.

"Важным для нас является доступ к надежному и долгосрочному климатическому финансированию, особенно в рамках Зеленого климатического фонда", - добавил глава Украинского государства.

COP26 начался в Глазго 31 октября и продлится до 12 ноября. Как ожидается, в мероприятии примут участие представители из почти 200 стран.