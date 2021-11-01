Генсек ООН призвал прекратить обращаться с природой «как с туалетом»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии Конференции ООН об изменении климата в Глазго призвал мировых лидеров и общественность перестать обращаться с природой как с туалетом, передает портал Green Deal.

«Довольно жестокого обращения c биоразнообразием. Довольно убивать себя диоксидом углерода. Довольно обращаться с природой как с туалетом. Довольно сжигать, бурить, разрабатывать недра. Мы роем собственные могилы», — сказал он.

Гутерриш подчеркнул, что серьезные климатические изменения происходят уже в данный момент. По его словам, за последние 30 лет скорость подъема уровня Мирового океана выросла в два раза, океаны стали теплее, чем когда бы то ни было, а последние шесть лет с момента заключения Парижского соглашения по климату в 2015 году, оказались самыми теплыми на Земле — за все время наблюдений.

Он отметил, что страны «Большой двадцатки» несут ответственность за 80% вредных выбросов в атмосферу, и поэтому на них лежит большая ответственность. Гутерриш считает, что страны должны ежегодно пересматривать свои планы на национальном уровне по сокращению выбросов, а не каждые пять лет, как это происходит сейчас.

Также Гутерриш говорил о необходимости выделять на климатические цели $100 млрд ежегодно, как это прописано в Парижском соглашении.

«$100 млрд обязательств в сфере климатических инвестиций для поддержки развивающихся стран должны стать реальностью… Это крайне важно для восстановления доверия и надежности», — отметил генсек.

«Но помимо $100 млрд, развивающимся странам нужно намного больше ресурсов для борьбы с COVID-19, для создания адаптивного потенциала и достижения устойчивого развития», — продолжил он.

Гутерриш добавил, что за последнее десятилетие примерно 4 млрд человек пришлось столкнуться со связанными с изменением климата стихийными бедствиями.