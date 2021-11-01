Green Deal

15:26 01.11.2021

Борис Джонсон сравнил мировое сообщество с Джеймсом Бондом и призвал немедленно заняться защитой климата

2 мин читать
Борис Джонсон сравнил мировое сообщество с Джеймсом Бондом и призвал немедленно заняться защитой климата

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе открытия климатического саммита COP26 сравнил мировое сообщество с оказавшимся в опасной ситуации Джеймсом Бондом.

"Сегодня мы практически в той же ситуации, дорогие мировые лидеры, в которой был Джеймс Бонд. Но трагедия в том, что это не фильм, и машина судного дня, которую нужно остановить, - реальная", - заявил Джонсон, проведя параллель с героем фильмов, который пытается спасти мир, пока тикают "красные цифровые часы".

По словам премьер-министра, если общемировая температура поднимется еще на два градуса по Цельсию, то может оказаться подорванной система доставки продуктов питания сотням тысяч людей, на три градуса - и увеличится число природных катаклизмов, на четыре градуса - "и можно будет попрощаться с целыми городами".

Джонсон заявил, что действовать "надо немедленно", иначе будет слишком поздно.

Климатический саммит COP26 в Глазго направлен на борьбу с изменением климата. В этом году на саммите впервые приведут предварительные итоги того, что было сделано для выхода из кризиса с момента подписания Парижского соглашения - международного договора, принятого в 2015 году, основной задачей которого является удержание прироста глобальной средней температуры ниже 2 градусов по Цельсию и стремление ограничить этот прирост до 1,5 градуса по Цельсию.

COP26 начался в Глазго 31 октября и продлится до 12 ноября. Как ожидается, в мероприятии примут участие представители из почти 200 стран.

Теги: #климат #джонсон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:59 01.11.2021
Байден ожидал большего от РФ и Китая по климату

Байден ожидал большего от РФ и Китая по климату

17:25 31.10.2021
На встрече G20 подтверждены цели Парижского соглашения по ограничению глобального потепления

На встрече G20 подтверждены цели Парижского соглашения по ограничению глобального потепления

11:36 28.10.2021
Британский Глазго за несколько дней до начала климатического саммита ООН затопило

Британский Глазго за несколько дней до начала климатического саммита ООН затопило

19:44 27.10.2021
ООН применило компьютерную графику в создании динозавра, который с трибуны организации призвал задуматься о климатических изменениях

ООН применило компьютерную графику в создании динозавра, который с трибуны организации призвал задуматься о климатических изменениях

18:47 27.10.2021
Динозавр с трибуны ООН призвал задуматься о климатических изменениях

Динозавр с трибуны ООН призвал задуматься о климатических изменениях

18:54 26.10.2021
Большинство американцев обеспокоены проблемой изменения климата - опрос

Большинство американцев обеспокоены проблемой изменения климата - опрос

15:00 26.10.2021
ЕС сократил выбросы парниковых газов на 31% за последние 30 лет – доклад

ЕС сократил выбросы парниковых газов на 31% за последние 30 лет – доклад

12:16 26.10.2021
Для Азии 2020 год стал самым жарким за все время наблюдений — ООН

Для Азии 2020 год стал самым жарким за все время наблюдений — ООН

09:47 26.10.2021
Концентрация парниковых газов в атмосфере в 2020г достигла рекорда - ООН

Концентрация парниковых газов в атмосфере в 2020г достигла рекорда - ООН

09:53 22.10.2021
Рост глобальных инвестиций в климатические проекты замедлился — доклад

Рост глобальных инвестиций в климатические проекты замедлился — доклад

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Богатые страны должны помочь развивающимся в зеленой модернизации экономики - Зеленский

На встрече G20 подтверждены цели Парижского соглашения по ограничению глобального потепления

Производство биометана в АПК может усилить энергонезависимость Украины – Минагрополитики

Стоимость водородного проекта "Нафтогаза" и RWE по производству "зеленого" аммиака оценивается в EUR500 млн - Витренко

Кабмин предоставил госгарантию "Укрэнерго" на выпуск до 22,8 млрд грн еврооблигаций для расчета с "зелеными"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Глазго проходят беспорядки в день прибытия мировых лидеров на саммит по климату

Green Deal может содействовать зеленому переходу Украины или сделать его невозможным, это зависит от нас — Стефанишина

Богатые страны должны помочь развивающимся в зеленой модернизации экономики - Зеленский

Минэнерго намерено отказаться от "зеленых" тарифов для домашних СЭС

Украина намерена присоединиться к инициативе по сокращению мировых выбросов метана на саммите в Глазго – Абрамовский

"Нафтогаз" планирует располагать 1 ГВт "зеленой" генерации к 2030 году

РГК подключит первый биометановый завод к сетям в середине 2022 года – стратегический директор

Человечество слишком медлительно для предотвращения чрезмерного потепления Земли - доклад

Законопроект о развитии производства биометана направлен на подпись президенту

Производство биометана в АПК может усилить энергонезависимость Украины – Минагрополитики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА