Минэнерго намерено отказаться от "зеленых" тарифов для домашних СЭС

Министерство энергетики Украины работает над внедрением системы поддержки малой распределенной генерации Net Billing, которая должна сменить действующую систему "зеленых" тарифов для просьюмеров, сообщил глава департамента электроэнергетического комплекса и развития рынка электроэнергии Минэнерго Александр Мартынюк.

"Мы ориентированы на замену системы поддержки малой распределенной генерации в соответствии с европейскими стандартами и готовимся к внедрению так называемой "системы Net Billing", – сказал он на онлайн-форуме по дальнейшей интеграции объектов ВИЭ в энергосистему Украины, организованному Ассоциацией солнечной энергетики.

По словам Мартынюка, в результате внедрения такой системы потребители получат возможность за счет установления объектов возобновляемой энергетики компенсировать собственное потребление, а излишки электроэнергии продавать по рыночной цене поставщикам.

"Средства от продажи ресурса будут зачисляться на счет потребителя, а когда его потребление будет больше генерации, они будут списываться по цене поставки электроэнергии потребителю", – объяснил он суть системы.

При этом глава департамента отметил, что ее внедрение даст новый толчок развитию распределенной генерации, поскольку будет распространяться не только на домохозяйства, но и на промышленные предприятия, заинтересованные в снижении платы за потребление электроэнергии.

Кроме того, Мартынюк подчеркнул: Net Billing, который заменит систему господдержки по "зеленым" тарифам, будет ориентирован на компенсацию именно собственного потребления и уменьшит объем перекрестного субсидирования за счет других потребителей.

Вместе с тем новая система не коснется домохозяйств, которые уже работают по "зеленому" тарифу. "Это будет применяться для новых просьюмеров", – сказал он, отвечая на уточняющий вопрос "Энергореформы".

По данным Минэнерго, за первое полугодие текущего года мощность СЭСд достигла 933 МВт.

Как сообщалось со ссылком на Минэнерго, собственники домашних СЭС злоупотребляют на рынке, используя текущую модель поддержки частных домохозяйств по "зеленому" тарифу, ориентированную на сверхприбыли, а не покрытие собственного потребления.

Исходя из презентации Минэнерго, имеющейся в распоряжении интернет-портала "Энергореформа", доказательством злоупотреблений служит большое количество договоров по домашним СЭС с неестественно низким потреблением электроэнергии.

"У 15% домохозяйств, установивших частные СЭС, вообще отсутствует потребление, а у 11% оно составляет только 1 кВт-ч/месяц. В целом 41% домохозяйств потребляют менее 10 кВт-ч/месяц, даже зимой", – отмечается в презентации.

При этом согласно презентации, сформированной на основе данных НЭК "Укрэнерго", по состоянию на 31 декабря 2020 года свыше 23% договоров на подключение домашних СЭС к сети являются дополнительными договорами одних и тех же собственников. Из них 12,06% договоров – вторые у одного собственника, 11,06% - третьи и более. Отмечается случай наличия у одного собственника сразу 82 договоров – самого большого количество договоров "в одни руки".

Вместе с тем 2% домохозяйств отпускает в сеть объемы, превышающие договорную мощность, свидетельствуют данные презентации.