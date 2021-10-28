РГК подключит первый биометановый завод к сетям в середине 2022 года – стратегический директор

Региональная газовая компания планирует подключить первый завод по производству биометана к газораспределительным сетям в середине следующего года, после прохождения отопительного сезона, рассказал стратегический директор РГК Станислав Казда в комментарии порталу Green Deal в кулуарах Украинского газового форума.

"Мы хотим быть готовыми к подключению завода к середине следующего года. Пока мы не знаем, какой именно биометановый завод выбрать из десяти рассматриваемых. Там есть куча технических моментов и финансовых ограничений, но я уверен в том, что хотя бы один из них мы сможем запустить. Технически это возможно после завершения отопительного сезона", - сказал Казда.

Как сообщалось, РГК и Биоэнергетическая ассоциация Украины (БАУ) в мае подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве для синхронизации процессов редизайна газораспределительной инфраструктуры и производства биометана. В августе операторы ГРС, работающие под брендом РГК в трех областях, получили от БАУ предложения и технические параметры для подключения к газораспределительным сетям биометановых заводов в рамках пилотного проекта.