Британский Глазго за несколько дней до начала климатического саммита ООН затопило

Британский город Глазго вследствие ливневых дождей оказался затопленным, это произошло всего за несколько дней до открытия климатического саммита ООН, намеченного на 31 октября, сообщает в четверг телеканал Sky News.

По данным телеканала, некоторые улицы города полностью ушли под воду, из-за чего осложнилось движение автотранспорта. Некоторые машины заглохли прямо на дорогах. Также из-за стихии отменены десятки поездов.

Ранее метеорологическая служба Великобритании объявила желтый уровень погодной опасности для северо-запада Англии и юго-запада Шотландии, отмечает Sky News.

26-ю сессию конференции ООН по изменению климата организуют Великобритания и Италия, она пройдет 31 октября - 12 ноября в Глазго.