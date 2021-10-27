Green Deal

18:47 27.10.2021

Динозавр с трибуны ООН призвал задуматься о климатических изменениях

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Динозавр с трибуны ООН призвал задуматься о климатических изменениях

Программа развития ООН (UNDP) в среду представила видеоролик, созданный для поддержки борьбы с климатическими изменениями в рамках кампании «Не выбирайте вымирание», где к делегациям стран и сотрудникам всемирной организации обращается динозавр, передает портал Green Deal.

Местом для своего выступления доисторический монстр выбрал трибуну Генеральной ассамблеи ООН, где еще недавно выступали мировые лидеры. «Пришло время, чтобы люди перестали придумывать оправдания и начали претворять в жизнь изменения», — обратился динозавр к делегатам и сотрудникам всемирной организации.

В своей речи динозавр выразил мнение, что государственные субсидии на углеводороды иррациональны и нелогичны в контексте климатических изменений.

Представитель вымершего вида также задал присутствующим риторический вопрос: «По крайней мере у нас был астероид, а какие оправдания у вас?».

Ролик появился накануне глобальной климатической конференции в Глазго и стал первым в истории ООН фильмом с применением компьютерной графики.

26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет с 31 октября по 12 ноября в Глазго (Великобритания). Всего в работе COP-26 примут участие более 30 тыс. человек из 200 стран. На конференции будут присутствовать лидеры многих государств, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. СМИ указывают, что речь идет о самом масштабном подобном саммите с момента Конференции по климату в Париже 2015 года, результатом которой стала выработка Парижского соглашения по климату.

Теги: #климат #динозавр #оон
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