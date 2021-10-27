Green Deal

13:56 27.10.2021

Законопроект о развитии производства биометана направлен на подпись президенту

1 мин читать
Законопроект о развитии производства биометана направлен на подпись президенту

Принятый во втором чтении 21 октября законопроект №5464 "О внесении изменений в закон Украины "Об альтернативных видах топлива" относительно развития производства биометана" подписан главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком и направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому, следует из данных на сайте парламента.

Как сообщалось, принятый ВР законопроект №5464 регламентирует понятие "биометан" как "биогаз", который по своим физико-техническим характеристикам соответствует нормативно-правовым актам о природном газе для подачи в газораспределительные и газотранспортные сети или для использования в качестве моторного топлива.

Кроме того, документ предусматривает создание реестра биометана для его учета, устанавливает порядок формирования гарантий его происхождения.

По данным Биоэнергетической ассоциации Украины, потенциал производства биометана в Украине составляет 8 млрд куб. м в год, что соответствует 25% внутреннего потребления газа.

По данным министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко, развитие производства биометана дает Украине все шансы стать центром по его производству и поставкам, а также источником энергетической безопасности для Европы.

Его использование в производственных цепочках позволит украинским аграриям получить альтернативный источник энергии за счет отходов и вторичных продуктов собственного производства и в итоге использовать биометан вместо природного газа для выработки тепловой и электрической энергии, а также для использования как топлива для транспорта и в качестве сырья для химической индустрии.

Теги: #законопроект #биометан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:54 26.10.2021
Производство биометана в АПК может усилить энергонезависимость Украины – Минагрополитики

Производство биометана в АПК может усилить энергонезависимость Украины – Минагрополитики

00:50 26.10.2021
Рада может через неделю принять "ресурсный" законопроект - Арахамия

Рада может через неделю принять "ресурсный" законопроект - Арахамия

10:14 25.10.2021
Стефанчук направил законопроект о местном референдуме в Венецианскую комиссию

Стефанчук направил законопроект о местном референдуме в Венецианскую комиссию

16:50 22.10.2021
Назначение нового главы КГГА состоится "быстро" после принятия Радой закона о столице, считает Корниенко

Назначение нового главы КГГА состоится "быстро" после принятия Радой закона о столице, считает Корниенко

16:23 22.10.2021
Некоторые поправки к законопроекту об олигархах могут переголосовать - Корниенко

Некоторые поправки к законопроекту об олигархах могут переголосовать - Корниенко

13:51 22.10.2021
Рада может в начале ноября принять законопроект о реформе СБУ во втором чтении - нардеп Верещук

Рада может в начале ноября принять законопроект о реформе СБУ во втором чтении - нардеп Верещук

16:24 21.10.2021
Рада приняла закон о развитии производства биометана

Рада приняла закон о развитии производства биометана

14:01 21.10.2021
Бизнес настаивает на обязательной доработке законопроекта "О рынке древесины" – ЕБА

Бизнес настаивает на обязательной доработке законопроекта "О рынке древесины" – ЕБА

11:04 20.10.2021
BRDO считает законопроект о нацрегуляторе в сфере электронных коммуникаций не соблюдающим обязательства по ассоциации с ЕС

BRDO считает законопроект о нацрегуляторе в сфере электронных коммуникаций не соблюдающим обязательства по ассоциации с ЕС

11:11 19.10.2021
"Голос" зарегистрировал законопроект, обязывающий указывать источник финансирования при рекламе проектов, профинансированных из бюджета

"Голос" зарегистрировал законопроект, обязывающий указывать источник финансирования при рекламе проектов, профинансированных из бюджета

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Производство биометана в АПК может усилить энергонезависимость Украины – Минагрополитики

Стоимость водородного проекта "Нафтогаза" и RWE по производству "зеленого" аммиака оценивается в EUR500 млн - Витренко

Кабмин предоставил госгарантию "Укрэнерго" на выпуск до 22,8 млрд грн еврооблигаций для расчета с "зелеными"

"Северный поток" и "СевПоток-2" не могут использоваться для транспортировки водорода – НАК "Нафтогаз"

Украина и США подписали заявление о диалоге в сфере энергетики и климата - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Большинство американцев обеспокоены проблемой изменения климата - опрос

ЕС сократил выбросы парниковых газов на 31% за последние 30 лет – доклад

Для Азии 2020 год стал самым жарким за все время наблюдений — ООН

Концентрация парниковых газов в атмосфере в 2020г достигла рекорда - ООН

Госэкоинспекция: Сброс загрязняющих веществ выше нормы и отсутствие разрешений - наиболее частые нарушения предприятий-водопользователей

Toyota проводит испытания водородного двигателя в гоночных машинах

Частные инвестиции могут сыграть ведущую роль в реализации климатических обязательств Украины – IFC

Саудовская Аравия обещает стать углеродно-нейтральной к 2060 году

Саудовская Аравия призывает страны не снижать инвестиции в углеводороды во избежание роста цен — СМИ

Рост глобальных инвестиций в климатические проекты замедлился — доклад

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА