Законопроект о развитии производства биометана направлен на подпись президенту

Принятый во втором чтении 21 октября законопроект №5464 "О внесении изменений в закон Украины "Об альтернативных видах топлива" относительно развития производства биометана" подписан главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком и направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому, следует из данных на сайте парламента.

Как сообщалось, принятый ВР законопроект №5464 регламентирует понятие "биометан" как "биогаз", который по своим физико-техническим характеристикам соответствует нормативно-правовым актам о природном газе для подачи в газораспределительные и газотранспортные сети или для использования в качестве моторного топлива.

Кроме того, документ предусматривает создание реестра биометана для его учета, устанавливает порядок формирования гарантий его происхождения.

По данным Биоэнергетической ассоциации Украины, потенциал производства биометана в Украине составляет 8 млрд куб. м в год, что соответствует 25% внутреннего потребления газа.

По данным министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко, развитие производства биометана дает Украине все шансы стать центром по его производству и поставкам, а также источником энергетической безопасности для Европы.

Его использование в производственных цепочках позволит украинским аграриям получить альтернативный источник энергии за счет отходов и вторичных продуктов собственного производства и в итоге использовать биометан вместо природного газа для выработки тепловой и электрической энергии, а также для использования как топлива для транспорта и в качестве сырья для химической индустрии.