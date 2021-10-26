Green Deal

18:54 26.10.2021

Большинство американцев обеспокоены проблемой изменения климата - опрос

1 мин читать
Большинство американцев обеспокоены проблемой изменения климата - опрос

Число американцев, обеспокоенных ухудшением климата, сильно увеличилось за последние несколько лет, сообщает во вторник агентство Associated Press со ссылкой на совместный опрос AP-NORC и Института энергетической политики Чикагского университета.

59% американцев считают проблему глобального потепления важной или крайне важной, что на 20% больше, чем в 2018 году, когда аналогично высказывались всего 49%.

Примерно шесть из десяти американцев считают, что темпы глобального потепления увеличились за последние годы. 75% респондентов верят в то, что изменение климата действительно происходит, тогда как 10% так не считают и 15% не уверены. Среди тех, кто верит в изменение климата, 54% считают, что оно было в основном или почти полностью вызвано действиями человека, 14% верят, что причиной являются естественные изменения окружающей среды, и 32% уверены, что на климат влияют оба этих фактора.

В изменение климата верят около 89% американцев, поддерживающих демократическую партию, и около 57% респондентов-республиканцев.

Теги: #климат #сша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:00 26.10.2021
ЕС сократил выбросы парниковых газов на 31% за последние 30 лет – доклад

ЕС сократил выбросы парниковых газов на 31% за последние 30 лет – доклад

12:16 26.10.2021
Для Азии 2020 год стал самым жарким за все время наблюдений — ООН

Для Азии 2020 год стал самым жарким за все время наблюдений — ООН

09:47 26.10.2021
Концентрация парниковых газов в атмосфере в 2020г достигла рекорда - ООН

Концентрация парниковых газов в атмосфере в 2020г достигла рекорда - ООН

06:49 26.10.2021
Экипаж миссии Crew Dragon-2 вернётся на Землю 4 ноября

Экипаж миссии Crew Dragon-2 вернётся на Землю 4 ноября

05:58 26.10.2021
Телескоп Hubble переведён в безопасный режим из-за проблем со связью - NASA

Телескоп Hubble переведён в безопасный режим из-за проблем со связью - NASA

03:28 26.10.2021
Блинкен и Константинопольский патриарх обсудили возможности сотрудничества с православной христианской общиной "по всему миру"

Блинкен и Константинопольский патриарх обсудили возможности сотрудничества с православной христианской общиной "по всему миру"

01:03 25.10.2021
Константинопольский патриарх проведет ночь в больнице в Вашингтоне

Константинопольский патриарх проведет ночь в больнице в Вашингтоне

20:00 24.10.2021
Следствие проверяет двух членов съемочной площадки на причастность к смерти украинского оператора в США - СМИ

Следствие проверяет двух членов съемочной площадки на причастность к смерти украинского оператора в США - СМИ

14:20 24.10.2021
США призвали КНДР прекратить ракетные пуски и возобновить диалог

США призвали КНДР прекратить ракетные пуски и возобновить диалог

06:20 24.10.2021
Актер Алек Болдуин посетил поминальное мероприятие, посвященное Галине Гатчинс

Актер Алек Болдуин посетил поминальное мероприятие, посвященное Галине Гатчинс

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Производство биометана в АПК может усилить энергонезависимость Украины – Минагрополитики

Стоимость водородного проекта "Нафтогаза" и RWE по производству "зеленого" аммиака оценивается в EUR500 млн - Витренко

Кабмин предоставил госгарантию "Укрэнерго" на выпуск до 22,8 млрд грн еврооблигаций для расчета с "зелеными"

"Северный поток" и "СевПоток-2" не могут использоваться для транспортировки водорода – НАК "Нафтогаз"

Украина и США подписали заявление о диалоге в сфере энергетики и климата - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Производство биометана в АПК может усилить энергонезависимость Украины – Минагрополитики

Госэкоинспекция: Сброс загрязняющих веществ выше нормы и отсутствие разрешений - наиболее частые нарушения предприятий-водопользователей

Toyota проводит испытания водородного двигателя в гоночных машинах

Частные инвестиции могут сыграть ведущую роль в реализации климатических обязательств Украины – IFC

Саудовская Аравия обещает стать углеродно-нейтральной к 2060 году

Саудовская Аравия призывает страны не снижать инвестиции в углеводороды во избежание роста цен — СМИ

Рост глобальных инвестиций в климатические проекты замедлился — доклад

Рада приняла закон о развитии производства биометана

Стоимость водородного проекта "Нафтогаза" и RWE по производству "зеленого" аммиака оценивается в EUR500 млн - Витренко

Украина может начать экспорт "зеленого" водорода в ЕС до 2024 года - глава МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА