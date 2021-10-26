Большинство американцев обеспокоены проблемой изменения климата - опрос

Число американцев, обеспокоенных ухудшением климата, сильно увеличилось за последние несколько лет, сообщает во вторник агентство Associated Press со ссылкой на совместный опрос AP-NORC и Института энергетической политики Чикагского университета.

59% американцев считают проблему глобального потепления важной или крайне важной, что на 20% больше, чем в 2018 году, когда аналогично высказывались всего 49%.

Примерно шесть из десяти американцев считают, что темпы глобального потепления увеличились за последние годы. 75% респондентов верят в то, что изменение климата действительно происходит, тогда как 10% так не считают и 15% не уверены. Среди тех, кто верит в изменение климата, 54% считают, что оно было в основном или почти полностью вызвано действиями человека, 14% верят, что причиной являются естественные изменения окружающей среды, и 32% уверены, что на климат влияют оба этих фактора.

В изменение климата верят около 89% американцев, поддерживающих демократическую партию, и около 57% респондентов-республиканцев.