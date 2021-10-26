Green Deal

15:54 26.10.2021

Производство биометана в АПК может усилить энергонезависимость Украины – Минагрополитики

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Производство биометана в АПК может усилить энергонезависимость Украины – Минагрополитики

Реализация сельскохозяйственной продукции и остатков ее производства для работы биогазовых установок может стать гарантом энергетической безопасности государства, аграрный сектор может существенно усилить НАК "Нафтогаз Украины" с точки зрения энергонезависимости.

Как сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия во вторник со ссылкой на главу ведомства Романа Лещенко, принятие Верховной Радой на минувшей неделе в целом законопроекта №5464 "О внесении изменений в закон Украины "Об альтернативных видах топлива" относительно развития производства биометана" дает Украине все шансы стать центром по производству и поставке биометана, а также источником энергетической безопасности для Европы.

"В условиях очень дорогих энергоресурсов — газа и электроэнергии, не только продовольственная безопасность, но и энергобезопасность невозможна без агросектора. Особенно важно, что все это полностью отвечает обязательствам Украины перед ЕС в рамках Европейского Зеленого Курса (European Green Deal)", - цитируется в сообщении министр.

Лещенко отметил, что развитие рынка биометана позволит украинским аграриям получить альтернативный источник энергии за счет отходов и вторичных продуктов собственного производства, и в итоге использовать биометан вместо природного газа для производства тепловой и электрической энергии, а также как топливо для транспорта и сырье для химической индустрии.

Как сообщалось, принятый ВР законопроект №5464 регламентирует понятие "биометан" как "биогаз", который по своим физико-техническим характеристикам соответствует нормативно-правовым актам о природном газе для подачи в газораспределительные и газотранспортные сети или для использования в качестве моторного топлива.

Кроме того, документ предусматривает создание реестра биометана для его учета, устанавливает порядок формирования гарантий происхождения биометана.

По данным Биоэнергетической ассоциации Украины, потенциал производства биометана в Украине составляет 8 млрд куб. м в год, что соответствует 25% внутреннего потребления газа.

Теги: #газ #биометан #минагрополитики #лещенко
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