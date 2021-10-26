Green Deal

12:16 26.10.2021

Для Азии 2020 год стал самым жарким за все время наблюдений — ООН

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Для Азии 2020 год стал самым жарким за все время наблюдений — ООН

В Азии 2020 год оказался наиболее жарким за все время наблюдений, а высокие температуры способствовали стихийным бедствиям и серьезным экономическим потерям, сообщает издание The Guardian со ссылкой на доклад Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН.

«Погодные катаклизмы и климатические изменения в Азии в 2020 году стали причиной гибели тысяч людей, привели к тому, что миллионы людей покинули свои дома; обошлись в миллиарды долларов потерь за счет сильного урона инфраструктуре и экосистемам», — говорится в докладе.

По данным ВМО, зафиксированные за этот год температуры оказались выше на 1,39 градуса Цельсия по сравнению с показателями 1981 — 2010 годов. Максимальная температура в 38 градусов Цельсия была отмечена в российском городе Верхоянск, и стала температурным рекордом для регионов за Северным полярным кругом.

В результате в абсолютных показателях наибольшие экономические потери понес Китай — $238 млрд, за ним — Индия с $87 млрд, Япония с $83 млрд и Южная Корея с $24 млрд. Однако с учетом размера экономик, по-видимому, больше всего пострадали Таджикистан, потери которого ожидаются в объеме 7,9% от ВВП, Камбоджа с 5,9% и Лаос с 5,8%.

Согласно докладу, в 2020 году наводнения и штормы затронули 50 млн жителей Азии, унесли жизни свыше 5 тыс. человек. Однако эти показатели — ниже аналогичных цифр за предыдущие 20 лет, когда ненастья коснулись 158 млн человек, а погибли около 15,5 тыс. В ВМО отметили, что улучшение ситуации демонстрирует успех систем раннего оповещения во многих странах Азии.

В то же время в 2020 году средние температуры поверхности вод в Индийском, Тихом и Северном Ледовитом океанах достигли рекордной отметки: поверхность вод вокруг Азии прогревалась сильнее, чем в целом по миру. Рост температур в Аравийском море и частично в Северном Ледовитом океане оказался в три раза выше, чем в среднем.

Кроме того, было зафиксировано уменьшение горных ледников, и эксперты прогнозируют, что их масса к 2050 году сократится на 20 — 40%, затронув образ жизни порядка 750 млн жителей региона.

«Этот процесс имеет мощные последствия для уровня Мирового океана, регионального круговорота воды и местных угроз вроде схода оползней и лавин», — уточняет доклад.

Доклад появился незадолго до Конференции ООН по изменению климата, которая должна пройти 31 октября — 12 ноября в Глазго.

Источник: Green Dea

Теги: #климат #азия
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