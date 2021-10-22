Green Deal

09:53 22.10.2021

Рост глобальных инвестиций в климатические проекты замедлился — доклад

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Рост глобальных инвестиций в климатические проекты замедлился — доклад

Глобальные инвестиции в климатические проекты выросли в 2019 и 2020 гг., но их объем недостаточен для перехода к низкоуглеродной экономике, а также для минимизации последствий изменения климата, свидетельствует доклад некоммерческой организации Climate Policy Initiative (CPI), передает портал Green Deal.

По оценкам CPI, в 2019 году инвестиции в климатические проекты составили порядка $623 млрд, в 2020 году — $640 млрд. Объемы инвестиций являются рекордными, но темпы их роста замедлились, отмечают в CPI.

Организация публикует данные об инвестициях в климатические проекты каждые два года. Увеличение инвестиций в борьбу с изменением климата является важной целью глобальной конференции по климату (COP-26), которая пройдет в Глазго в ноябре 2021 года, пишет газета The Wall Street Journal.

В последнем докладе CPI отмечается, что ни одна из отраслей не получает достаточных инвестиций для движения к низкоуглеродной экономике в соответствии с целями Парижского соглашения по климату 2015 года.

«В идеале объемы климатических инвестиций должны исчисляться триллионами долларов, — говорится в докладе организации. — За последние пять лет мы видели множество инициатив, нацеленных на движение в сторону нулевых выбросов, однако это еще не нашло в полной мере отражения в объемах инвестиций, а также в тенденциях в плане выбросов».

Порядка 51% общего объема климатического финансирования в 2019 и 2020 гг. пришлось на долю государственного сектора, отмечают в CPI. Более двух третей средств предоставили различные институты развития. В то же время организация отмечает растущую роль коммерческих банков в США, Западной Европе и Китае в финансирование проектов в сфере возобновляемой энергетики.

Теги: #климат #инвестиции #проекты
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