Green Deal

16:24 21.10.2021

Рада приняла закон о развитии производства биометана

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Рада приняла закон о развитии производства биометана

Законопроект №5464 "О внесении изменений в закон Украины "Об альтернативных видах топлива" относительно развития производства биометана" приняла Верховная Рада во втором чтении в четверг.

За такое решение проголосовали 285 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Законопроект №5464 (автор Андрей Жупанин, фракция "Слуга народа", и другие депутаты) регламентирует понятие "биометан" как "биогаз", который по своим физико-техническим характеристикам соответствует нормативно-правовым актам о природном газе для подачи в газораспределительные и газотранспортные сети или для использования в качестве моторного топлива.

Кроме того, документ предусматривает создание реестра биометана для учета в системе, устанавливает порядок формирования гарантий происхождения биометана.

По данным Биоэнергетической ассоциации Украины, потенциал производства биометана в Украине составляет 8 млрд куб. м в год, что соответствует 25% внутреннего потребления газа.

Теги: #биометан #закон #газ #биогаз #рада
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