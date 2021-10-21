Green Deal

12:41 21.10.2021

Стоимость водородного проекта "Нафтогаза" и RWE по производству "зеленого" аммиака оценивается в EUR500 млн - Витренко

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Стоимость водородного проекта "Нафтогаза" и RWE по производству "зеленого" аммиака оценивается в EUR500 млн - Витренко

Стоимость пилотного водородного проекта "Нафтогаза Украины" и RWE Supply&Trading (Германия) по производству "зеленого" аммиака предварительно оценивается в EUR500 млн, сообщил глава НАК Юрий Витренко.

"Мы сейчас оцениваем стоимость этого проекта, приблизительно, в 0,5 млрд евро. Экономический эффект от этого проекта значительно превысит инвестиции в него, но многое зависит от регулирования, как на европейском рынке, так и в Германии, потому что вся эта индустрия "зеленого" водорода является новой, и даже сейчас нет окончательного решения немецкого правительства как оно будет развивать водородную энергетику в Германии, а от этого зависит окончательная рентабельность проекта", - сказал он в интервью DW.

По его словам, в зависимости от вариантов выполнения проекта срок его реализации составляет от одного до трех лет.

Витренко напомнил, что в рамках проекта с RWE планируется производство из возобновляемой электроэнергии и воды "зеленого" водорода, который далее будет переработан в "зеленый" аммиак с его последующей транспортировкой морским путем в Германию.

Глава "Нафтогаза" отметил, что Украина располагает значительными возможностями для возобновляемой энергетики с последующим производством "зеленого" водорода. При этом за счет высокого "зеленого" тарифа для производителей электроэнергии солнечными, ветровыми и гидроэлектростанциями страна уже инвестирует миллиарды долларов в "зеленую" энергетику.

"Многое зависит от интереса и платежеспособного спроса на "зеленый" водород в той же Европе. Надо честно говорить, что богатые страны Европы должны взять на себя определенную ответственность за предоставление определенных субсидий за тот же "зеленый" водород... Таким образом, эти средства вкладываются в улучшение экологии и борьбу с изменениями климата в глобальном масштабе", - резюмировал он.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" и RWE Supply&Trading в августе 2021 года подписали меморандум о взаимопонимании, договорившись проанализировать возможности взаимовыгодного сотрудничества по созданию производства "зеленого" водорода и его производных, в частности аммиака. В частности, речь идет о развитии проектов по производству и хранению "зеленого" водорода и аммиака в Украине и их экспорта в Германию.

"Нафтогаз" в конце сентября анонсировал подписание "в скором времени" меморандума о сотрудничестве с одним из промышленных предприятий на юге страны в проекте производства "зеленого" водорода.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее отмечал, что Евросоюз в своей энергетической стратегии определил Украину приоритетным партнером в поставках "зеленого" водорода на рынок ЕС и заверил, что страна целенаправленно работает над подготовкой к его экспорту.

 

Теги: #нафтогаз #водород #витренко #пилотный_проект
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