Green Deal

11:12 21.10.2021

Кабмин принял Стратегию экобезопасности и адаптации к изменению климата до 2030 г.

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Кабмин принял Стратегию экобезопасности и адаптации к изменению климата до 2030 г.

Стратегия экологической безопасности и адаптации к изменению климата до 2030 года утверждена Кабинетом министров Украины.

Как сообщили в пресс-службе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, что основными экологическими угрозами для Украины являются: значительный уровень загрязнения атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов, несовершенная система государственного надзора и мониторинга окружающей среды. Кроме того, в ведомстве указывают на критическую ситуацию в сфере управления отходами.

Отмечается, что реализация Стратегии направлена на выполнение Украиной международных обязательств в рамках Парижского соглашения по климату, уже разработан план ее реализации на ближайшие три года.

Теги: #климат #стратегия #кабмин
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