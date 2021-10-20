Энергокризис показал безумие некоторых климатических целей ЕС – Ярослав Качиньский

Ситуация с ростом цен на энергоносители в Европейском Союзе показала безумие, по меньшей мере, части климатических целей ЕС, изложенных, в частности, в пакете законопроектов «Fit for 55» по сокращению выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году, заявил вице-премьер-министр Польши, глава правящей в стране ультраконсервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, передает портал Green Deal.

«По меньшей мере часть так называемой «зеленой» политики (Green Deal – ИФ) – это безумие, а в других случаях – теории без доказательств. Нельзя утверждать, что Европа, которая выбрасывает 8% парниковых газов, меняет климат. Создатели и сторонники «Fit for 55″, мягко говоря, подверглись насмешкам. Цены на энергоносители бьют по многим странам ЕС с такой силой, что их граждане просто не согласятся повышать их и дальше во имя каких-то бездоказательных теорий», – сказал он в интервью изданию Gazeta Polska.

Как сообщалось, Европейская комиссия в июле текущего года презентовала пакет законопроектов, получивший название «Fit for 55», для сокращения выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году и реализации промежуточных целей стратегии Green Deal по достижению Евросоюзом климатической нейтральности к 2050 году.