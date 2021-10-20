Green Deal

14:39 20.10.2021

Энергокризис показал безумие некоторых климатических целей ЕС – Ярослав Качиньский

1 мин читать
Энергокризис показал безумие некоторых климатических целей ЕС – Ярослав Качиньский

Ситуация с ростом цен на энергоносители в Европейском Союзе показала безумие, по меньшей мере, части климатических целей ЕС, изложенных, в частности, в пакете законопроектов «Fit for 55» по сокращению выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году, заявил вице-премьер-министр Польши, глава правящей в стране ультраконсервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, передает портал Green Deal.

«По меньшей мере часть так называемой «зеленой» политики (Green Deal – ИФ) – это безумие, а в других случаях – теории без доказательств. Нельзя утверждать, что Европа, которая выбрасывает 8% парниковых газов, меняет климат. Создатели и сторонники «Fit for 55″, мягко говоря, подверглись насмешкам. Цены на энергоносители бьют по многим странам ЕС с такой силой, что их граждане просто не согласятся повышать их и дальше во имя каких-то бездоказательных теорий», – сказал он в интервью изданию Gazeta Polska.

Как сообщалось, Европейская комиссия в июле текущего года презентовала пакет законопроектов, получивший название «Fit for 55», для сокращения выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году и реализации промежуточных целей стратегии Green Deal по достижению Евросоюзом климатической нейтральности к 2050 году.

Теги: #качиньский #кризис #энергетика #ярослав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:08 19.10.2021
Федерация работодателей Украины поддержала идею Юлии Тимошенко о введении ЧП в энергетике – заявление

Федерация работодателей Украины поддержала идею Юлии Тимошенко о введении ЧП в энергетике – заявление

15:00 19.10.2021
Правительство помогло "Укрзализныци" сэкономить на электроэнергии

Правительство помогло "Укрзализныци" сэкономить на электроэнергии

12:59 19.10.2021
Ситуация в энергетике катастрофическая, нужны введение ЧП и нацпрограмма действий - Тимошенко

Ситуация в энергетике катастрофическая, нужны введение ЧП и нацпрограмма действий - Тимошенко

12:15 19.10.2021
Тимошенко: Ситуация в энергетике катастрофическая, только срочные профессиональные действия защитят людей и бизнес

Тимошенко: Ситуация в энергетике катастрофическая, только срочные профессиональные действия защитят людей и бизнес

09:46 15.10.2021
Боррель и Блинкен обсудили рост цен на энергоносители и их влияние на мировую экономику

Боррель и Блинкен обсудили рост цен на энергоносители и их влияние на мировую экономику

16:40 13.10.2021
Латвия и Эстония утвердили новую методику энерготорговли с Россией

Латвия и Эстония утвердили новую методику энерготорговли с Россией

15:48 12.10.2021
Инвесторы возвращаются на рынок урана, рассчитывая на его важность для энергоперехода

Инвесторы возвращаются на рынок урана, рассчитывая на его важность для энергоперехода

19:02 06.10.2021
Депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект об определении критических хранилищ газа и магистральных трубопроводов

Депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект об определении критических хранилищ газа и магистральных трубопроводов

15:47 30.09.2021
Развитие водородной энергетики в Украине является большим политическим европейским проектом — Кулеба

Развитие водородной энергетики в Украине является большим политическим европейским проектом — Кулеба

10:14 28.09.2021
Спрос на нефть достигнет пика до 2030 года — TotalEnergies

Спрос на нефть достигнет пика до 2030 года — TotalEnergies

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин предоставил госгарантию "Укрэнерго" на выпуск до 22,8 млрд грн еврооблигаций для расчета с "зелеными"

"Северный поток" и "СевПоток-2" не могут использоваться для транспортировки водорода – НАК "Нафтогаз"

Украина и США подписали заявление о диалоге в сфере энергетики и климата - Зеленский

Меркель: мы хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа из РФ через Украину, которая должна развиваться в сторону климатического нейтралитета

Украина утвердила условия по сокращению к 2030 г выбросов СО2 на 65% - постановление Кабмина

ПОСЛЕДНЕЕ

Визит Зеленского в Великобританию будет посвящен участию Украины в глобальной конференции по противодействию изменениям климата

RWE инвестирует $20,6 млрд в "зеленые" технологии и инфраструктуру в Великобритании к 2030г

Британия потратит $5,4 млрд на сокращение выбросов СО2 от зданий

Джонсон намерен обсудить в Глазго глобальный отказ от угля к 2040 году

"Нафтогаз" видит перспективу в сфере улавливания СО2 в Украине

Рано или поздно CBAM коснется всех

Социал-демократы, «Зеленые» и «свободные демократы» в ФРГ решили ускорить отказ от угля

Меркель прогнозирует сложности в достижении целей "зеленой сделки" ЕС

Украина присоединилась к Климатической коалиции министров финансов в рамках Ежегодных сборов МВФ и ВБ

ЕС выпустил «зеленые» бонды на EUR 12 млрд, спрос превысил предложение более чем в 11 раз

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА