RWE инвестирует $20,6 млрд в "зеленые" технологии и инфраструктуру в Великобритании к 2030г

Германская энергетическая RWE AG планирует инвестировать около 15 млрд фунтов стерлингов ($20,6 млрд) в экологически чистые технологии и инфраструктуру в Великобритании к 2030 году, говорится в сообщении компании.

В озвученную сумму также входят уже совершенные инвестиции в проекты в стране, которые на данный момент находятся на стадии реализации.

В компании также сообщили, что RWE разрабатывает четыре оффшорных ветропарка с совокупной потенциальной установленной мощностью около 2,6 ГВт и планирует купить еще две оффшорные площадки с потенциальной установленной мощностью 3 ГВт.

Совместно со своими партнерами компания уже инвестирует около 5 млрд фунтов в возведение двух ветропарков в Великобритании.

"Мы рассматриваем Великобританию в качестве привлекательного места для наших инвестиций, в котором установлена стабильная регуляторная политика и где имеются огромные ресурсы энергии ветра", - приведены в сообщении слова главного исполнительного директора RWE Маркуса Креббера.

Котировки акций компании растут на 1,5% в ходе торгов в Германии во вторник. С начала текущего года капитализация RWE сократилась на 6,3% и сейчас составляет 21,6 млрд евро.