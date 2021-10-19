Green Deal

14:19 19.10.2021

Джонсон намерен обсудить в Глазго глобальный отказ от угля к 2040 году

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Джонсон намерен обсудить в Глазго глобальный отказ от угля к 2040 году

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен обсудить в ходе конференции ООН об изменении климата (COP-26), которая пройдет в начале ноября в Глазго, полный отказ человечества от использования угля в энергетике.

Об этом он сказал в интервью агентству Bloomberg в понедельник, передает Green Deal

«Мы хотим обязательств по углю, автомобилям <…>. Мы хотим, чтобы мир отказался от угля к 2040 году и к 2030 — для развитых стран», — сказал британский премьер.

Джонсон при этом добавил, что для выполнения этих целей Великобритании «нужно видеть реальные действия от участников конференции в Глазго».

Кроме того, Джонсон хочет добиться сбора $100 млрд для помощи развивающимся странам в снижении объема выбросов парниковых газов в атмосферу.

26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет с 31 октября по 12 ноября. Всего в работе COP-26 примут участие более 30 тыс. человек из 200 стран. На конференции будут присутствовать лидеры многих государств, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: #климат #великобритания #уголь #джонсон
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