Green Deal

12:17 19.10.2021

"Нафтогаз" видит перспективу в сфере улавливания СО2 в Украине

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"Нафтогаз" видит перспективу в сфере улавливания СО2 в Украине

Технологии улавливания углекислого газа из атмосферы представляют большую возможность для нефтегазовой отрасли с точки зрения декарбонизации, считает глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Это большая возможность для всей нашей отрасли сделать так, что мы будем даже не просто нейтральными с точки зрения выбросов углерода, но будем делать так, что углерода будет меньше в атмосфере. Мы действительно будем улучшать климатическую ситуацию во всем мире", - сказал Витренко на VI Киевской конференции Ньюфолк НКЦ "Бурение. Интенсификация. Экология и охрана труда" во вторник.

Он отметил, что в Украине имеется большое количество скважин, в частности нефтяных, которые могут использоваться для закачки уловленного СО2. Более того, по его словам, этот процесс может увеличить нефтедобычу.

"Все эти вещи, бесспорно, мы должны максимально реализовывать, потому что это перспективно, на это можно привлекать инвестиции, это правильно и отвечает национальным интересам Украины, которые должна реализовывать НАК "Нафтогаз", - считает Витренко.

Кроме того, он сообщил, что компания и международные партнеры заинтересованы в производстве водорода из природного газа в Украине – голубого водорода.

"Мы считаем, что есть огромный потенциал в голубом водороде, пока он дешевле, чем зеленый. Там, где это нужно и имеет хоть какой-то экономический смысл, мы должны использовать все возможности для этого", - сказал глава НАК.

Источник: Green Deal

Теги: #нафтогаз #выбросы #витренко
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