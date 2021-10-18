Green Deal

10:17 18.10.2021

Социал-демократы, «Зеленые» и «свободные демократы» в ФРГ решили ускорить отказ от угля

1 мин читать
Социал-демократы, «Зеленые» и «свободные демократы» в ФРГ решили ускорить отказ от угля

Социал-демократы, «Зеленые» и «Свободная демократическая партия» в ФРГ согласовали документ, предваряющий коалиционное соглашение, с этим документом они вступают в решающую фазу переговоров о формировании правительства. В частности, они планируют ускорить отказ Германии от угольной энергетики, передает портал Green Deal.

Важным пунктом является попытка сократить срок отказа Германии от угольной энергетики до 2030 года с запланированного 2038 года. «В идеале это должно произойти уже до 2030 года», — сказано в проекте.

Как сообщалось, в прошлом году немецкий парламент принял закон об отказе от использования бурого и каменного угля до 2038 года. Согласно нему, использование угля в энергетике может полностью прекратиться уже в 2035 году. На поддержку регионов, экономика которых пострадает из-за отказа от угля, будет выделено в общей сложности EUR40 млрд. Кроме того, владельцы электростанций, которые работают на буром угле и прекратят работу до 2030 года, получат компенсации в общем размере EUR4,35 млрд. Владельцы станций, работающих на каменном угле, тоже могут получать компенсации, но их объем зависит от тендера.

Теги: #уголь #фрг #отказ
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:31 15.10.2021
Социал-демократы, "Зеленые" и "свободные демократы" в ФРГ договорились ускорить отказ от угля и сокращать бюрократию

Социал-демократы, "Зеленые" и "свободные демократы" в ФРГ договорились ускорить отказ от угля и сокращать бюрократию

14:42 13.10.2021
Руководство Администрации президента содействовало поставкам угля из ОРДЛО в 2014-15 гг. - генпрокурор

Руководство Администрации президента содействовало поставкам угля из ОРДЛО в 2014-15 гг. - генпрокурор

13:06 11.10.2021
Запасы угля на складах ГК ТЭС Украины за три дня снизились на 6,9%

Запасы угля на складах ГК ТЭС Украины за три дня снизились на 6,9%

16:10 08.10.2021
Уголь приходится покупать в условиях крайне напряженной ситуации на внешних рынках – исполнительный директор ДТЭК

Уголь приходится покупать в условиях крайне напряженной ситуации на внешних рынках – исполнительный директор ДТЭК

20:17 06.10.2021
Зеленский на встрече со Штайнмайером отметил важность получения четкого международно-правового механизма энергетической безопасности Украины

Зеленский на встрече со Штайнмайером отметил важность получения четкого международно-правового механизма энергетической безопасности Украины

14:47 05.10.2021
Регулятор в ФРГ потребовал от оператора "Северного потока 2" подтвердить, что газопровод соответствует нормам ЕС

Регулятор в ФРГ потребовал от оператора "Северного потока 2" подтвердить, что газопровод соответствует нормам ЕС

17:29 30.09.2021
В ФРГ задержали 96-летнюю экс-секретаршу нацистского концлагеря, скрывшуюся от суда

В ФРГ задержали 96-летнюю экс-секретаршу нацистского концлагеря, скрывшуюся от суда

02:45 27.09.2021
Генсеки двух крупнейших партий в ФРГ считают, что могут вести коалиционные переговоры отдельно друг от друга

Генсеки двух крупнейших партий в ФРГ считают, что могут вести коалиционные переговоры отдельно друг от друга

10:46 26.09.2021
Избирательные участки открылись в Германии

Избирательные участки открылись в Германии

13:43 24.09.2021
Суд взял под стражу участника незаконной схемы поставок угля с оккупированных территорий на 1,5 млрд грн – Венедиктова

Суд взял под стражу участника незаконной схемы поставок угля с оккупированных территорий на 1,5 млрд грн – Венедиктова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин предоставил госгарантию "Укрэнерго" на выпуск до 22,8 млрд грн еврооблигаций для расчета с "зелеными"

"Северный поток" и "СевПоток-2" не могут использоваться для транспортировки водорода – НАК "Нафтогаз"

Украина и США подписали заявление о диалоге в сфере энергетики и климата - Зеленский

Меркель: мы хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа из РФ через Украину, которая должна развиваться в сторону климатического нейтралитета

Украина утвердила условия по сокращению к 2030 г выбросов СО2 на 65% - постановление Кабмина

ПОСЛЕДНЕЕ

Меркель прогнозирует сложности в достижении целей "зеленой сделки" ЕС

Украина присоединилась к Климатической коалиции министров финансов в рамках Ежегодных сборов МВФ и ВБ

ЕС выпустил «зеленые» бонды на EUR 12 млрд, спрос превысил предложение более чем в 11 раз

Мир недостаточно инвестирует в «зеленую» энергетику, волатильность на рынке сохранится — МЭА

"Укрэнерго" намерено погасить "до нуля" долги в секторе ВИЭ – глава правления

Кабмин предоставил госгарантию "Укрэнерго" на выпуск до 22,8 млрд грн еврооблигаций для расчета с "зелеными"

Свыше 30 стран мира присоединились к инициативе ЕС и США по сокращению выбросов метана

Десять стран ЕС настаивают на включении атомной энергетики в "зеленую" таксономию

Как Украине начать отказываться от бензиновых автомобилей

ДМЗ Ярославского направит 260 млн грн на модернизацию производства с экологическим уклоном

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА