Green Deal

18:09 13.10.2021

Украина присоединилась к Климатической коалиции министров финансов в рамках Ежегодных сборов МВФ и ВБ

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Украина присоединилась к Климатической коалиции министров финансов в рамках Ежегодных сборов МВФ и ВБ

Украина присоединилась к Климатической коалиции министров финансов в рамках Ежегодных сборов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), сообщается на сайте Министерства финансов в среду.

"Результатом заседания (которое состоялось 12 октября - ИФ) стало одобрение странами-участницами Совместного заявления министров, в котором говорится о необходимости внедрения системных изменений в экономической и финансовой политике, преданность Хельсинкским принципам по достижению устойчивого восстановления и ключевых климатических целей", – отметил Минфин.

Хельсинкские принципы, в частности, предусматривают необходимость согласовывать политику с Парижским соглашением, разрабатывать мер по достижению эффективного ценообразования на углерод, а также учитывать изменения климата в макроэкономической политике.

Министры финансов в совместном заявлении отметили единство взглядов относительно существующих и потенциальных проблем, связанных с изменением климата, и реализации климатической политики путем макрофискального финансирования.

Коалиция министров финансов была создана в апреле 2019 года, к ней в настоящее время присоединились 65 стран. Министры финансов работают над стратегиями интеграции климатического вопроса в экономическую и финансовую политику, обеспечения справедливого перехода к низкоуглеродной среде.

Теги: #климат #коалиция #украина
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