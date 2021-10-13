Мир недостаточно инвестирует в «зеленую» энергетику, волатильность на рынке сохранится — МЭА

Мир недостаточно инвестирует в будущее потребление «зеленой» энергии, что делает переход к нулевым выбросам нестабильным, говорится в ежегодном докладе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook, передает портал Green Deal.

«Существует угроза усиления турбулентности для мировых энергетических рынков. Мы недостаточно инвестируем, чтобы удовлетворить будущие потребности в энергии, а неопределенность закладывает основу для предстоящего периода нестабильности», — отметил исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.

При этом инвестиции в возобновляемые источники энергии должны быть увеличены втрое — до $4 трлн в год к концу этого десятилетия, считают эксперты МЭА.

«Существует серьезное несоответствие в распределении инвестиций, и чем дольше сохраняется это несоответствие, тем выше риск дальнейших резких колебаний цен и повышения волатильности в будущем», — отметил Бирол. Ожидается, что в этом году объем инвестиций в энергетический комплекс достигнет $1,9 трлн, из которых $370 млрд приходится на выработку энергии из возобновляемых источников.

Среди причин недостаточного финансирования в докладе указываются нерешительная политика государств и неопределенность в отношении спроса.

«Важны четкие сигналы и указания со стороны политиков. Если дорога впереди вымощена только из благих намерений, то поездка действительно будет ухабистой», — отмечается в докладе.

Масштаб необходимых инвестиций создает «огромные экономические возможности» для экологически чистых энергетических технологий, включая ветряные турбины, солнечные панели, литий-ионные батареи и электролизеры. По мнению экспертов МЭА, к 2050 году объем рынка зеленых технологий будет достигать $1 трлн в год, что эквивалентно нынешнему размеру нефтяного рынка.

В то же время риски существующего энергетического комплекса отчетливо проявляются сейчас, в ходе восстановления глобальной экономики от последствий пандемии COVID-19. Спрос на энергоресурсы подскочил на фоне восстановления деятельности бизнеса и роста потребительского спроса, однако предложение остается ограниченным, поскольку производители не хотят увеличивать добычу.

В результате цены на нефть с начала этого года выросли более чем на 60%, стоимость природного газа в США в этом году увеличилось более чем вдвое. В Европе спотовые цены на газ этой осенью достигли рекордных максимумов в то время, как стоимость угля также растет на фоне подготовки к зимнему отопительному сезону.

Увеличение затрат на производство из-за роста цен на сырье будет переложено на потребителей и бизнес, что, вероятно, ударит по темпам экономического восстановления.

При этом среди некоторых экспертов распространено мнение, что нынешний энергетический кризис станет серьезным испытанием для мира относительно его приверженности переходу на «зеленую» энергетику. По мнению Бирола, кризис на энергетическом рынке стал результатом сочетания таких факторов, как неустойчивое восстановление после пандемии, погодные условия и перебои в поставках газа, но он не должен влиять на решимость государств развивать «зеленую» энергетику, передает его слова газета Financial Times.