Green Deal

13:30 12.10.2021

"Укрэнерго" намерено погасить "до нуля" долги в секторе ВИЭ – глава правления

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"Укрэнерго" намерено погасить "до нуля" долги в секторе ВИЭ – глава правления

НЭК "Укрэнерго" намерена обеспечить полное погашение долгов перед производителями "зеленой" электроэнергии за счет выпуска облигаций государственного займа и собственных средств, сообщил глава правления НЭК Владимир Кудрицкий.

"При помощи этих облигаций, а также поступлений октября, ноября и декабря, которые будут для нас профицитными месяцами с точки зрения сбора средств за ПСО (спецобязательства по обеспечению развития "зеленой" энергетики – ЭР) мы планируем погасить долги в секторе ВИЭ "до нуля" по состоянию на конец 2021 года", – сказал он в комментарии "Энергореформе" в кулуарах конференции "Украина-ENTSO-E: в шаге от энергетической независимости" в Киеве в понедельник.

При этом он подтвердил, что объем выпуска облигаций будет учитывать долги перед ВИЭ-генерацией как прошлого, так и текущего года.

Вместе с тем он не стал разглашать подробностей выпуска ОВГЗ.

"До объявления транзакций мы, к сожалению, не можем разглашать коммерческие детали транзакции. Есть определенная процедура, как на высокоорганизованных и очень ликвидных рынках происходит размещение этих ценных бумаг", – указал Кудрицкий.

Как сообщалось, Кабинет министров предоставил НЭК "Укрэнерго" государственную гарантию на выпуск облигаций в объеме до 22,8 млрд грн для погашения долгов за произведенную из возобновляемых источников электроэнергии по "зеленому" тарифу.

Согласно постановлению №1049 от 11 октября 2021 года, Минэнерго совместно с "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") должны обеспечить направление заимствованных средств на погашение задолженности, возникшей по договорам купли-продажи электроэнергии по "зеленому" тарифу, заключенными между "ГарПоком" и ВИЭ-генерацией.

"Укрэнерго" планировало выпуск облигаций на сумму EUR500 млн с пятилетним сроком погашения для расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии за 2020 год осенью текущего года.

Позже глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий допустил, что объем выпуска облигаций для расчетов с ВИЭ-генерацией может быть увеличен, например до EUR600 млн, если спецобязательства по оплате "зеленой" электроэнергии не будут сбалансированы в текущем году.

Представители отрасли отмечают, что было бы целесообразно предусмотреть объем выпуска облигаций на уровне 22-24 млрд грн, учитывая долги текущего года.

Согласно последним данным ГП "Гарантированный покупатель", который получает от "Укрэнерго" компенсацию разницы между "зеленым" тарифом и рыночной ценой э/э в рамках ПСО, на 1 октября 2021 года, уровень расчетов с ВИЭ-генерацией за прошлый год составляет в среднем 69%, в частности, за январь-март и август-декабрь – 100%-я оплата, апрель – 96%, май – 8%, июнь – 6%, июль – 5%, За "зеленую" э/э 2020 года всего уплачено З3,9 млрд грн, долг за 2020 год составляет около 15 млрд грн,

Уровень расчетов за 2021 год следующий: январь-апрель – 93%, май – 73%, июнь – 70%, июль – 67%, август – 56%, сентябрь (20 дней) – 57%.

Теги: #укрэнерго #виэ #кудрицкий
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