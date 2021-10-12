Green Deal

10:07 12.10.2021

Кабмин предоставил госгарантию "Укрэнерго" на выпуск до 22,8 млрд грн еврооблигаций для расчета с "зелеными"

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Кабмин предоставил госгарантию "Укрэнерго" на выпуск до 22,8 млрд грн еврооблигаций для расчета с "зелеными"

Кабинет министров предоставил НЭК "Укрэнерго" государственную гарантию на выпуск облигаций в объеме до 22,8 млрд грн для погашения долгов за произведенную из возобновляемых источников электроэнергии по "зеленому" тарифу.

"Согласиться с предложением Министерства энергетики относительно предоставления в 2021 году госгарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по кредиту, привлекаемому ЧАО "НЭК "Укрэнерго" путем выпуска и размещения облигаций на международных фондовых рынках с целью поддержки его ликвидности и устойчивости работы", – указано в постановлении Кабмина №1049 от 11 октября 2021 года, обнародованном на Урядовом портале во вторник.

Согласно постановлению, Минэнерго совместно с "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" должны обеспечить направление заимствованных средств на погашение задолженности, возникшей в соответствии с договорами купли-продажи электроэнергии по "зеленому" тарифу, заключенными между "ГарПоком" и ВИЭ-генерацией.

Теги: #укрэнерго #облигации #виэ #кабмин
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