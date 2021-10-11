Green Deal

11:18 11.10.2021

Десять стран ЕС настаивают на включении атомной энергетики в "зеленую" таксономию

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Десять стран ЕС настаивают на включении атомной энергетики в "зеленую" таксономию

Представители правительств 10 стран-членов Европейского Союза подготовили совместное заявление в поддержку атомной энергетики, настаивая на ее включении в "зеленую" таксономию ЕС – классификацию устойчивых видов деятельности для инвесторов, передает портал Green Deal.

В совместной колонке, распространенной многими европейскими СМИ, в том числе французской Le Figaro, указывается, что атомная энергия вносит существенный вклад в энергонезависимость и защищает европейских потребителей от волатильности цен на энергоресурсы в контексте "сильно возросших тарифов на природный газ".

Авторы отмечают, что Европе "крайне необходимо, чтобы атомная энергия была включена в "зеленую" таксономию ЕС до конца текущего года". Это позволит привлечь "зеленое" финансирование и дать конкурентное преимущество признанным секторам.

Колонка была подготовлена представителями Франции, Румынии, Чехии, Финляндии, Словакии, Хорватии, Словении, Болгарии, Польши и Венгрии.

Ранее французский министр экономики Бруно Ле Мэр (один из авторов колонки) заявил, что Европа не достигнет углеродной нейтральности к 2050 году без атомной энергетики.

"Мы находимся на пути к тому, чтобы атомная энергетика была признана в Европе в качестве источника энергии без выбросов CO2, имеющего право на "зеленое" финансирование", – сказал Ле Мэр в интервью немецкой газете Funke Mediengruppe.

При этом, как известно, вопрос признания атомной энергетики устойчивой и ее включения в "зеленую" таксономию вызывает разногласия между странами-членами ЕС. Главными оппонентами атомной энергетики являются Германия и Австрия наряду с природоохранными организациями и различными НКО, которые акцентируют внимание на опасности такой технологии электрогенерации.

Как сообщалось, в апреле этого года Евросоюз представил первую часть классификации устойчивого финансирования, так называемую "зеленую" таксономию. Она представляет собой список видов экономической деятельности, относящихся к "зеленым" и устойчивым. Европейская комиссия отложила решение о том, следует ли относить атомные электростанции и электростанции, работающие на природном газе, к устойчивым инвестпроектам в соответствии с правилами «зеленой» таксономии.

 

Теги: #евросоюз #атомная_энергетика
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