Минэкологии представило веб-карту с указанием предприятий-загрязнителей окружающей среды

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины разработало Национальный реестр выбросов и перенесения загрязнителей (РВПЗ) в виде веб-карты, с помощью которой можно получить информацию о 4 тысячах украинских предприятий, чья деятельность связана вредными выбросами.

Веб-карта доступна на онлайн-платформе министерства "ЭкоСистема".

"ЭкоСистема – национальная платформа, где собраны все административные экоуслуги для бизнеса и вся экологическая информация для граждан. Она постоянно пополняется новыми сервисами и наборами данных. Сегодня мы, наконец, представили важную составляющую веб-портала: удобную карту Украины, на которую нанесено все 4 тыс. предприятий-загрязнителей, информация о которых содержится в РВПЗ", - цитируется в сообщении пресс-службы замминистра экологии Руслан Стрелец.

По его словам, это историческое событие в сфере цифровой трансформации сферы окружающей среды.

В ведомстве отмечают, что с помощью веб-карты возможно узнать, какие предприятия ответственны за загрязнение воды или атмосферного воздуха в том или ином регионе, когда Госэкоинспекция в последний раз проверяла деятельность того или иного предприятия, какой объем выбросов они генерируют ежегодно в контексте загрязнения атмосферного воздуха и воды.