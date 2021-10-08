Все больше клиентов и инвесторов фокусируются на ESG и интересуются планами "Интерпайпа" по декарбонизации – замгендиректора

Украинская промышленная компания "Интерпайп" при поставках продукции в Европу отмечает увеличение запросов относительно планов по декарбонизации и следовании экологическим нормам Европейского зеленого курса Green Deal.

"Промышленные лидеры Евросоюза все чаще требуют от своих поставщиков проходить экологический аудит. "Интерпайп" как крупный экспортер высокотехнологической продукции регулярно сталкивается с этим. Все больше и больше клиентов и инвесторов фокусируются на ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance, Экологическое, социальное и корпоративное управление - ИФ), интересуются нашими планами в сфере декарбонизации", - сказал заместитель генерального директора "Интерпайпа" Денис Морозов в ходе дискуссионной панели "Глобальная климатическая политика. К чему готовиться бизнесу?" на Киевском международном экономическом форуме в четверг.

По его словам, Евросоюз уже стал главным драйвером изменений в области экологии на всем Европейском континенте. Для борьбы с изменением климата ЕС принял программу Green Deal и внедряет пакет инициатив "Fit for 55", чтобы сделать экономику Европы климатически нейтральной до 2050 года. Европейские промышленные лидеры из разных индустрий озвучивают свои амбиции по сокращению выбросов СО2.

Морозов отмечает, что для достижения таких целей ключевую роль будет играть металлургия как главный поставщик стали для промышленных товаров.

По его словам, "Интерпайп" прошел путь декарбонизации 10 лет тому назад, задолго до Green Deal. В частности, осуществил крупнейшую экологическую инвестицию в экономику Украины в размере $1млрд, построив современный электросталеплавильный комплекс Interpipe Steel вместо экологически грязного мартеновского производства, и таким образом снизил выбросы СО2 в 10 раз.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 192 тыс. тонн ж/д продукции, поставляемой брендом KLW.

В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.