РГК успешно реализовала программу водородных испытаний газорегулирующего оборудования

Региональная газовая компания (РГК) завершила программу водородных испытаний шкафных газорегулирующих пунктов (ШГРП) украинского производства, констатировав возможность их работы с газоводородными смесями с 20%-ной концентрацией водорода, передает портал Green Deal.

Испытания состоялись в период с 25 августа по 22 сентября в рамках водородного проекта компании с целью проверить готовность ШГРП производства RGC Production (Днепр, Львов) к работе с 20%-ной газоводородной смесью.

Успешность таких испытаний подтвердил представитель международной инспекционно-сертификационной группы «Бюро Веритас» Андрей Цинкалюк в ходе пресс-конференции в четверг.

Вместе с тем руководитель водородного проекта РГК Станислав Казда отметил, что Украина «никак не отстает от процессов в Европе как минимум в лице РГК» и входит в группу передовиков, которые помогают формировать будущее водородной экономики Европы.

«Это первое газораспределительное оборудование украинского производства, которое готово к надежной и безопасной доставке газоводородных смесей к потребителям. Уже сейчас есть спрос на такую продукцию в Европе, и с каждым годом потребность в H2-ready технике возрастает», — сказал он.

Кроме того, он добавил, что к концу года RGC Production планирует начать выпуск узлов учета газа и газорегуляторных пунктов блочного типа, которые смогут работать с водородом, а в следующем году компания приобретет 2-3 электролизера для производства «зеленого» водорода.

В комментарии порталу Green Deal Казда указал, что главная цель водородного проекта РГК заключается в обеспечении поставок низкоуглеродных газоводородных смесей украинским потребителям. При этом в дальнейшем он допускает возможность перекачки смесей из газораспределительных сетей в магистральные.

«Когда объем производства водорода будет превышать внутренний спрос, то есть вариант перекачки в ГТС. Пока, к сожалению, у нас нет никакой дискуссии по этому поводу с коллегами из Оператора ГТС, но мы понимаем, что в таком случае придется принципиально менять архитектуру газораспределительных станций, которые сегодня работают в обратном направлении», — отметил он.

Как сообщалось, РГК намерена в качестве практического эксперимента предложить жителям двух сел на 50-100 домов пользоваться газоводородной смесью в отопительных и бытовых целях с 2023 года. Эксперимент планируют завершить к 2025 году. Перед этим газоводородная смесь в разных пропорциях должна быть испытана на газовом оборудовании, бытовых газовых приборах и счетчиках газа в закрытых сетях и на полигонах без потребителей. Для выявления всевозможных рисков такие эксперименты продлятся до середины 2022 года.