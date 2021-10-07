Green Deal

17:48 07.10.2021

ДТЭК заинтересовался проектами водородной энергетики

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ДТЭК заинтересовался проектами водородной энергетики

ДТЭК рассматривает возможность участия в проектах в сфере водородной энергетики, сообщил исполнительный директор компании Дмитрий Сахарук.

"Мы смотрим, каким образом мы можем поэкспериментировать в этом конкретном виде топлива. Мы хотим построить пилотные проекты с power to power или примесей водорода в газе", - сказал он в ходе Киевского международного экономического форума в четверг.

ДТЭК – крупнейший частный энергохолдинг в Украине. Создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова.

Предприятия ДТЭК добывают уголь и природный газ, производят электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, осуществляют трейдинг энергоресурсами на украинском и зарубежных рынках, распределяют и поставляют э/э потребителям, предоставляют услуги по энергоэффективности и развивают сеть скоростных зарядных станций.

Теги: #водородная_энергетика #дтэк
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