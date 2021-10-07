Украина приступила к реализации первого проекта по производству "зеленого" водорода – премьер

Украина приступила к реализации первого проекта по строительству мощностей для производства "зеленого" водорода, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В Украине уже есть первые шаги. Уже бизнес отреагировал и уже есть первый контракт на производство водорода. Такой проект уже строится", – констатировал премьер в ходе Киевского международного форума в четверг.

Других подробностей Шмыгаль не указал.

По его словам, развитие водородных проектов станет государственной стратегией наравне с развитием других альтернативных источников энергии.

"Не все страны имеют такие возможности для массового производства водорода. Украина имеет. Поэтому она включена как полноценный партнер в соглашение между европейскими странами", – подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз" в конце сентября анонсировал подписание "в скором времени" меморандума о сотрудничестве с одним из промышленных предприятий на юге страны в проекте по производству водорода. Меморандум будет включать не только сегмент производства, но и транспортировки водорода. При этом транспортировка будет осуществляться морским транспортом, а не трубопроводами.

В августе текущего года НАК "Нафтогаз Украины" и немецкий газовый трейдер RWE Supply&Trading подписали меморандум о взаимопонимании, договорившись проанализировать возможности взаимовыгодного сотрудничества по созданию полной цепи стоимости "зеленого" водорода и его производных, таких как аммиак, которые производятся в Украине. В частности, речь идет о развитии проектов по производству и хранению "зеленого" водорода и аммиака в Украине и их экспорта в Германию.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Евросоюз в своей энергетической стратегии определил Украину приоритетным партнером в поставках "зеленого" водорода на рынок ЕС и заверил, что страна целенаправленно работает над подготовкой к его экспорту.