Green Deal

08:24 07.10.2021

Турция ратифицировала Парижское соглашение по климату

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Турция ратифицировала Парижское соглашение по климату

Великое национальное собрание Турции (парламент) приняло законопроект о ратификации Парижского соглашения по климату, сообщило информационное агентство "Анадолу".

Законопроект был принят в преддверии Всемирного климатического форума в Глазго, запланированный на 31 октября - 12 ноября.

Ранее законопроект был одобрен Комитетом по иностранным делам парламента Турции.

Турция была одной из первых стран, подписавших Парижское соглашение в 2016 году, однако долго не принимала решение о его ратификации.

Парижское соглашение - международный договор, принятый в 2015 году, основной задачей которого является удержание прироста глобальной средней температуры ниже 2 градусов.

Теги: #ратификация #соглашение #турция #климат
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