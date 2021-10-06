Green Deal

15:51 06.10.2021

Цены на энергоносители зимой останутся высокими, снизятся весной — еврокомиссар

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Цены на энергоносители зимой останутся высокими, снизятся весной — еврокомиссар

Цены на энергоносители в ЕС останутся высокими в течение предстоящей зимы и будут снижаться весной, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, передает портал Green Deal.

«В течение последнего десятилетия наблюдалось снижение цен. Теперь же цены растут. Они останутся высокими в течение всей зимы и будут снижаться весной», — приводит ее слова итальянский телеканал TGcom24.

«Такой шок плохо влияет на экономику и может замедлить восстановление экономики ЕС», — добавила Симсон, выступая в Европарламенте в среду.

По ее мнению, рост цен «это последствие происходящей трансформации системы энергетики». «Он слабо связан с европейской политикой в сфере энергетики. Скорее речь идет о мировой тенденции», — считает еврокомиссар.

Симсон полагает, что в долгосрочной перспективе ЕС сможет стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке, претворив в жизнь свой стратегию Green Deal.

Теги: #энергоносители #ес #цены
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