Харьков присоединился к программе ЕБРР «Зеленые города»

Меморандум о присоединении города Харькова к программе «Зеленые города» подписали секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов и заместитель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Марк Магалецкий, передает портал Green Deal.

«Это продолжение нашей весьма успешной работы с городом. Это новая область сотрудничества. Согласно меморандуму мы будем совместно разрабатывать план действий (Green City Action Plan)», — сказал Магалецкий после церемонии подписания, которая состоялась в рамках Международной конференции «Харьков: развитие и инвестиции» в среду.

Магалецкий напомнил, что ЕБРР имеет опыт реализации проектов в Харькове, в частности, в сфере транспорта (закупка новых троллейбусов и строительство новых станций метро).

Меморандум предусматривает комплексный анализ экологической ситуации в городе, подготовку плана действий по ее улучшению и составление списка приоритетных инвестиций.

В свою очередь Терехов отметил, что подписание меморандума дает доступ к кредитным ресурсам для реализации инвестиционных программ.

«Мы присоединились к «Зеленым городам». Это даст нам возможность доступа к кредитным ресурсам. Особенно мы акцентировали внимание на развитии электротранспорта. Это и троллейбусы, и, конечно же, метрополитен, и трамваи. Для нас очень важно, чтобы мы работали вместе. Я надеюсь, что сегодняшнее подписание — еще один шаг к кредитованию, еще один шаг к доступной новой инфраструктуре города Харькова», — сказал Терехов.

Харьков – 51-й город мира, который присоединился к программе «Зеленые города», и 7-й по счету город Украины наряду с Львовом, Киевом, Мариуполем, Хмельницким, Кривым Рогом и Днепром.

В ЕБРР отмечают, что в Украине больше всего городов участвуют в этой программе по сравнению с другими странами.