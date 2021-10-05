Германия выделила 350 млн евро на проекты в области водородной энергетики

Министерство экономики и министерство науки ФРГ опубликовали "дорожную карту" финансирования международных проектов в сфере водородной энергетики, сообщает во вторник Минэкономики Германии.

"В общей сложности на период до конца 2024 года на финансирование выделяется 350 млн евро. Для компаний, участвующих в экономическом производстве, финансирование в виде дотаций, которые не нужно возвращать, составляют до 15 млн евро на проект и на заявку", - говорится в сообщении.

На исследовательский проект можно будет запросить до 5 млн евро. Также будут финансироваться проекты на стыке науки и производства в области выработки, хранения и транспортировки энергии, а также применения водорода в энергетике в целом.

"Опубликованная "дорожная карта" - это центральный элемент реализации Национальной водородной стратегии. Наряду с сильным национальным рынком мы делаем ставку на рост рынка водорода и в свете пилотных промышленных проектов в странах-партнерах", - сказал глава Минэкономики Петер Альтмайер.