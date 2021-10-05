Green Deal

13:26 05.10.2021

Германия выделила 350 млн евро на проекты в области водородной энергетики

1 мин читать
Германия выделила 350 млн евро на проекты в области водородной энергетики

Министерство экономики и министерство науки ФРГ опубликовали "дорожную карту" финансирования международных проектов в сфере водородной энергетики, сообщает во вторник Минэкономики Германии.

"В общей сложности на период до конца 2024 года на финансирование выделяется 350 млн евро. Для компаний, участвующих в экономическом производстве, финансирование в виде дотаций, которые не нужно возвращать, составляют до 15 млн евро на проект и на заявку", - говорится в сообщении.

На исследовательский проект можно будет запросить до 5 млн евро. Также будут финансироваться проекты на стыке науки и производства в области выработки, хранения и транспортировки энергии, а также применения водорода в энергетике в целом.

"Опубликованная "дорожная карта" - это центральный элемент реализации Национальной водородной стратегии. Наряду с сильным национальным рынком мы делаем ставку на рост рынка водорода и в свете пилотных промышленных проектов в странах-партнерах", - сказал глава Минэкономики Петер Альтмайер.

Теги: #водород #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:58 04.10.2021
«Водородные острова» появятся в Украине в 2023 году

«Водородные острова» появятся в Украине в 2023 году

09:11 03.10.2021
Разумков поздравил Германию с Днем единства

Разумков поздравил Германию с Днем единства

18:47 30.09.2021
Инфляция в Германии в сентябре ускорилась до 4,1%, максимума с декабря 1993 года

Инфляция в Германии в сентябре ускорилась до 4,1%, максимума с декабря 1993 года

15:47 30.09.2021
Развитие водородной энергетики в Украине является большим политическим европейским проектом — Кулеба

Развитие водородной энергетики в Украине является большим политическим европейским проектом — Кулеба

15:58 29.09.2021
Меркель поздравила Шольца с победой на выборах в ФРГ

Меркель поздравила Шольца с победой на выборах в ФРГ

14:24 29.09.2021
"Северный поток" и "СевПоток-2" не могут использоваться для транспортировки водорода – НАК "Нафтогаз"

"Северный поток" и "СевПоток-2" не могут использоваться для транспортировки водорода – НАК "Нафтогаз"

21:01 28.09.2021
Новый бундестаг ФРГ станет самым инклюзивным за все время существования - СМИ

Новый бундестаг ФРГ станет самым инклюзивным за все время существования - СМИ

07:11 27.09.2021
На выборах в Германии лидирует СДПГ - предварительные результаты ЦИК

На выборах в Германии лидирует СДПГ - предварительные результаты ЦИК

21:47 26.09.2021
Кандидат в канцлеры от социал-демократов Шольц обрадован итогами выборов

Кандидат в канцлеры от социал-демократов Шольц обрадован итогами выборов

21:43 26.09.2021
Кулеба: Украина рассчитывает на формирование благоприятной для развития украино-немецких отношений коалиции

Кулеба: Украина рассчитывает на формирование благоприятной для развития украино-немецких отношений коалиции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Северный поток" и "СевПоток-2" не могут использоваться для транспортировки водорода – НАК "Нафтогаз"

Украина и США подписали заявление о диалоге в сфере энергетики и климата - Зеленский

Меркель: мы хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа из РФ через Украину, которая должна развиваться в сторону климатического нейтралитета

Украина утвердила условия по сокращению к 2030 г выбросов СО2 на 65% - постановление Кабмина

Еврокомиссия представила план достижения климатической нейтральности

ПОСЛЕДНЕЕ

Цена квот на выбросы CO2 в Европе впервые поднялась выше 65 евро за тонну на фоне газового кризиса

«Слуга народа» ожидает увеличения доли атомной генерации в Украине

Экологической катастрофой назвали власти Калифорнии разлив нефти у побережья штата

Завод по переработке мусора в Житомире сможет обеспечить теплом 30% города — мэр

Резкое сокращение выбросов метана поможет реализации целей Парижского соглашения - исследование

Металлургия сыграет ключевую роль в «зеленом» переходе

Операторы ГТС и ПХГ Украины изучат возможности развития рынка водорода и биометана

ABB представил самую мощную в мире модульную зарядную станцию для электромобилей

Евродепутаты хотят сохранить финансовую поддержку для газовых инфраструктурных проектов

Goldman связывает замедление роста ВВП Китая с выполнением климатических целей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА