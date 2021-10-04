Green Deal

13:55 04.10.2021

«Слуга народа» ожидает увеличения доли атомной генерации в Украине

2 мин читать
«Слуга народа» ожидает увеличения доли атомной генерации в Украине

Презентованный на выездном заседании фракции «Слуга народа» план реформ на 2021-2023 годы предполагает увеличение доли атомной генерации в Украине на 10 п.п., сообщается на странице фракции в Facebook, передает портал Green Deal.

«Среди целей – интеграция европейской и украинской энергосистемы и рынков, наращивание добычи газа, нефти на 20%, увеличение нефтепереработки, снижение зависимости от импортных энергоресурсов. Важными станут развитие и внедрение энергоэффективных технологий, увеличение доли атомной генерации на 10% и сокращение импорта природного газа», — указано в сообщении.

В то же время в «Слуге народа» не уточнили, какие реформы приведут к росту доли атомной генерации.

Увеличение доли АЭС в общей структуре выработки электроэнергии может произойти не только за счет строительства новых атомных мощностей или повышенной эксплуатации действующих блоков, но и за счет снижения производства другими производителями.

Кроме того, в «Слуге народа» считают необходимым развивать возобновляемые источники энергии, экомодернизацию промышленности, увеличивать долю экологического транспорта и снижать потери в энергосетях.

Как сообщалось, последняя редакция прогнозного баланса объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины предусматривает производство в 2021 году 156,975 млрд кВт-ч электроэнергии, в т.ч. АЭС – 84,52 млрд кВт-ч (доля – 53,8%). Доля АЭС в 2020 году составила 51,2%, в 2019 – 53,9%, в 2018 – 53%, в 2017 – 55,1%, в 2016 – 52,3%, в 2015 – 55,6%, в 2014 – 48,6%.

Теги: #атомная #слуга_народа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:40 04.10.2021
"Слуга народа" собрала около 190 подписей за инициирование отзыва Разумкова с поста спикера - Корниенко

"Слуга народа" собрала около 190 подписей за инициирование отзыва Разумкова с поста спикера - Корниенко

12:12 03.10.2021
Фракция "Слуга народа" обязательно будет обсуждать кандидатуру на пост спикера Рады – Зеленский

Фракция "Слуга народа" обязательно будет обсуждать кандидатуру на пост спикера Рады – Зеленский

15:10 02.10.2021
"Слуги народа" собрали необходимые подписи за отзыв Разумкова с поста спикера - депутат

"Слуги народа" собрали необходимые подписи за отзыв Разумкова с поста спикера - депутат

14:23 02.10.2021
В "Слуге народа" начали сбор подписей для отзыва Разумкова с поста спикера - источник

В "Слуге народа" начали сбор подписей для отзыва Разумкова с поста спикера - источник

11:47 02.10.2021
Разумков официально пригласил депутатов "Слуги народа" на встречу 4 октября

Разумков официально пригласил депутатов "Слуги народа" на встречу 4 октября

11:05 02.10.2021
Арахамия о предложении собрать фракцию в понедельник в Раде: Неожиданное приглашение

Арахамия о предложении собрать фракцию в понедельник в Раде: Неожиданное приглашение

10:59 02.10.2021
Монастырский, Венедиктова и Новиков принимают участие в заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце - нардеп Кравчук

Монастырский, Венедиктова и Новиков принимают участие в заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце - нардеп Кравчук

10:28 02.10.2021
"Слуга народа" ожидает Зеленского в Трускавце после полудня - Арахамия

"Слуга народа" ожидает Зеленского в Трускавце после полудня - Арахамия

16:48 01.10.2021
"Слуга народа" ожидает в Трускавце Венедиктову, Новикова и Монастырского

"Слуга народа" ожидает в Трускавце Венедиктову, Новикова и Монастырского

16:15 01.10.2021
"Слуга народа" планирует обсуждать возможность отставки Разумкова в пятницу - Потураев

"Слуга народа" планирует обсуждать возможность отставки Разумкова в пятницу - Потураев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Северный поток" и "СевПоток-2" не могут использоваться для транспортировки водорода – НАК "Нафтогаз"

Украина и США подписали заявление о диалоге в сфере энергетики и климата - Зеленский

Меркель: мы хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа из РФ через Украину, которая должна развиваться в сторону климатического нейтралитета

Украина утвердила условия по сокращению к 2030 г выбросов СО2 на 65% - постановление Кабмина

Еврокомиссия представила план достижения климатической нейтральности

ПОСЛЕДНЕЕ

«Водородные острова» появятся в Украине в 2023 году

Экологической катастрофой назвали власти Калифорнии разлив нефти у побережья штата

Завод по переработке мусора в Житомире сможет обеспечить теплом 30% города — мэр

Развитие водородной энергетики в Украине является большим политическим европейским проектом — Кулеба

Резкое сокращение выбросов метана поможет реализации целей Парижского соглашения - исследование

Металлургия сыграет ключевую роль в «зеленом» переходе

Операторы ГТС и ПХГ Украины изучат возможности развития рынка водорода и биометана

ABB представил самую мощную в мире модульную зарядную станцию для электромобилей

"Северный поток" и "СевПоток-2" не могут использоваться для транспортировки водорода – НАК "Нафтогаз"

Евродепутаты хотят сохранить финансовую поддержку для газовых инфраструктурных проектов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА