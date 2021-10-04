«Слуга народа» ожидает увеличения доли атомной генерации в Украине

Презентованный на выездном заседании фракции «Слуга народа» план реформ на 2021-2023 годы предполагает увеличение доли атомной генерации в Украине на 10 п.п., сообщается на странице фракции в Facebook, передает портал Green Deal.

«Среди целей – интеграция европейской и украинской энергосистемы и рынков, наращивание добычи газа, нефти на 20%, увеличение нефтепереработки, снижение зависимости от импортных энергоресурсов. Важными станут развитие и внедрение энергоэффективных технологий, увеличение доли атомной генерации на 10% и сокращение импорта природного газа», — указано в сообщении.

В то же время в «Слуге народа» не уточнили, какие реформы приведут к росту доли атомной генерации.

Увеличение доли АЭС в общей структуре выработки электроэнергии может произойти не только за счет строительства новых атомных мощностей или повышенной эксплуатации действующих блоков, но и за счет снижения производства другими производителями.

Кроме того, в «Слуге народа» считают необходимым развивать возобновляемые источники энергии, экомодернизацию промышленности, увеличивать долю экологического транспорта и снижать потери в энергосетях.

Как сообщалось, последняя редакция прогнозного баланса объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины предусматривает производство в 2021 году 156,975 млрд кВт-ч электроэнергии, в т.ч. АЭС – 84,52 млрд кВт-ч (доля – 53,8%). Доля АЭС в 2020 году составила 51,2%, в 2019 – 53,9%, в 2018 – 53%, в 2017 – 55,1%, в 2016 – 52,3%, в 2015 – 55,6%, в 2014 – 48,6%.