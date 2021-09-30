Green Deal

15:49 30.09.2021

Завод по переработке мусора в Житомире сможет обеспечить теплом 30% города — мэр

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Завод по переработке мусора в Житомире сможет обеспечить теплом 30% города — мэр

Завод по переработке мусора мощностью 85 тыс. тонн в год планируют запустить в Житомире в марте 2022 года, он позволит обеспечить теплом почти треть города, сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

«Сегодня уже строится мусороперерабатывающий завод. Глубина переработки на этом заводе будет 90%, в год он будет производить 40 тыс. тонн RDF-топлива. Для примера, это замещение, приблизительно, 20 млн кубов газа», – сообщил он на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины в Киеве в четверг, передает портал Green Deal.

По словам мэра, ресурсы нового завода позволят обеспечивать теплом около 30% Житомира.

Кроме того, два завода по переработке твердых бытовых отходов строятся во Львове, сообщил его городской голова Андрей Садовый.

«Мы сегодня строим два завода. Одни завод – ТБО, его первая часть – станция компостирования. Половина всех бытовых отходов – это органика, и мы ее перерабатываем, получаем компост и даже продаем его через «Прозорро». Также мы строим большой завод на площадке водоканала, где перерабатывается ил из стоков для производства биогаза», – рассказал мэр Львова.

Теги: #житомир #мусор #завод
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