Металлургия сыграет ключевую роль в «зеленом» переходе

Станислав Зинченко, директор GMK Center

«Зеленый» энергетический переход предусматривает адаптацию экономики к замене ископаемых источников топлива на возобновляемые. Старт этому процессу дало Парижское соглашение об изменении климата в 2015 году. Все государства-участники обязались вносить свой вклад в сокращение выбросов парниковых газов, чтобы ограничить изменение климата.

Благодаря «зеленому» энергетическому переходу существующие отрасли экономики изменят свой облик. Строительная и транспортная отрасли, энергетика и промышленность должны быть полностью перестроены, что поменяет структуру экономики. Такая трансформация невозможна без металлургии — производителя стали.

По подсчетам GMK Center, для реализации планов глобального «зеленого» энергетического перехода в разных отраслях промышленности к 2050 году потребуется, как минимум, 2 млрд тонн стали.

В частности, для «зеленого» перехода мировой энергетике в течение 2021–2050 гг. понадобится примерно 1,7 млрд тонн стали. Это сопоставимо с текущими годовыми объемами мирового производства стали. Для получения такого объема только в Украине нужно производить сталь в течение 80 лет.

Еще один важный потребитель стали – машиностроение. Сталь является основным конструкционным материалом для создания новых машин и оборудования. Поэтому без нее декарбонизация невозможна. Исходя из оценок металлоемкости, машиностроение до 2050 года потребует 122 млн тонн стали. А декарбонизация мировой экономики потребует €10 трлн инвестиций в оборудование в перспективе до 2050 года.

Прочные стальные рамы для батарей электромобилей позволяют повысить безопасность пассажиров. Поэтому потребление стали в производстве электромобилей к 2050 году вырастет на 7,7 млн тонн. Это хороший результат, учитывая ожидаемое снижения веса авто в будущем.

Высокотехнологичные продукты из стали гораздо эффективнее традиционно используемых материалов, например, в строительстве. Кроме того, декарбонизация цементной, химической и других отраслей промышленности сформирует дополнительный спрос на сталь.

Конструкционные элементы из стали помогут в строительстве вертикальных ферм и биогазовых установок для декарбонизации сельского хозяйства.

При этом декарбонизация агропромышленного комплекса также потребует нового оборудования. А, значит, — и стали. Ведь суммарно сельское хозяйство совместно с лесным хозяйством и прочим землепользованием ответственно за 24% глобальных парниковых выбросов.

Естественно, что сталь является базовым материалом в возобновляемой энергетике, где используется, например, для изготовления мачт ветрогенераторов.

Роль металлургии в процессе «зеленого» энергетического перехода является ключевой, так как продукты металлургии способствуют декарбонизации других отраслей. Иными словами, металлургия нуждается в декарбонизации, но и декарбонизация других отраслей зависит от металлургии. Для «зеленого» перехода нужна «зеленая» сталь.

Важен еще и тот факт, что сталь – самый recyclable материал в мире. Продукты из стали пригодны для переработки на 85%. Именно столько лома в среднем возможно извлечь из стальной продукции при ее вторичной переработке. Уже сегодня любой стальной продукт в среднем на 37% состоит из переработанной стали.

Таким образом, вклад металлургии в экономику в мире и в Украине сохранится и в будущем. Более того, роль металлургии усилится, учитывая высокую важность отрасли для «зеленого» энергетического перехода и трансформации экономики в целом.

Источник: Green Deal