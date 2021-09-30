Green Deal

11:20 30.09.2021

Операторы ГТС и ПХГ Украины изучат возможности развития рынка водорода и биометана

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Операторы ГТС и ПХГ Украины изучат возможности развития рынка водорода и биометана

Операторы газотранспортной системы (ГТС) и подземных хранилищ (ПХГ) Украины подписали меморандум по изучению возможностей развития рынка водорода, биометана и синтетического метана, сообщила пресс-служба АО «Укртрансгаз».

Документ предусматривает стратегическое сотрудничество двух независимых операторов в вопросах декарбонизации энергетического сектора, раскрытия потенциала возобновляемых газов в Украине, исследования технологий и процессов их транспортировки и хранения,  передает портал Green Deal.

По словам главы «Укртрансгаза» Сергея Переломы, мир необратимо движется в сторону декарбонизации, поэтому роль возобновляемых газов, в частности водорода и биометана, постепенно выходит на первый план, а готовность компаний работать с этими энергоносителями становится стратегическим вопросом.

«Мы в операторе газохранилищ понимаем, что хоть природный газ пока и остается одним из базовых источников энергии, но со временем его экологические и возобновляемые альтернативы займут свое место на рынке, поэтому к этому моменту нужно быть готовым. Для этого мы и подписали меморандум совместно с ОГТСУ: чтобы уже сегодня создавать фундамент для безуглеродного будущего нашего государства», — отметил он.

Компании будут совместно проводить научно-исследовательские работы, изучать рыночные возможности, согласовывать перспективные маршруты и пилотные проекты по транспортировке и хранению возобновляемых газов и их смеси с природным газом.

Укртрансгаз и ОГТСУ будут работать над созданием новых цепей поставок водорода, биометана и синтетического метана, в том числе в страны Европы, заниматься обновлением энергетической и климатической политик, способствовать созданию нормативно-правовых актов, необходимых для дальнейшей синхронизации энергетического сектора Украины с европейским рынком.

Заместитель гендиректора по развитию и трансформации ОГТСУ Павел Станчак отметил, что водород и другие возобновляемые газы – это перспектива, которую необходимо изучать уже сейчас.

«В своей стратегии Оператор ГТС учитывает потенциал развития не только водорода, но и биометана, мы активно работаем над этими инновационными направлениями. Подписание меморандума объединяет наши усилия для эффективной совместной работы над будущим энергетическим переходом Украины», — сказал он.

«Укртрансгаза», 100% которого принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», эксплуатирует систему 12 подземных хранилищ » общей проектной емкостью 31 млрд куб. м.

ОГТСУ обеспечивает функционирование ГТС страны, интегрированной в газотранспортную систему Европы. С 1 января 2020 года компания получил статус лицензированного оператора.

Теги: #гтс #пхг
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