"Северный поток" и "СевПоток-2" не могут использоваться для транспортировки водорода – НАК "Нафтогаз"

Трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" не могут использоваться для транспортировки газоводородных смесей из-за вероятности больших потерь в системе, заявили в НАК "Нафтогаз Украины" со ссылкой на имеющиеся в распоряжении НАК инженерно-технические расчеты глобальной нефтесервисной компании "Шлюмберже" (Schlumberger, штаб-офисы в Хьюстоне и Париже).

Источник: Green Deal

"Если, к примеру, в Выборге (Россия) закачать 1 килограмм водорода, то на материковую часть Германии поступит в лучшем случае 250 грамм, опять-таки в смеси с природным газом. То есть потери составляют 75% на участке 1000 км", - сообщил директор по интегрированным коммуникациям НАК Максим Белявский в ходе круглого стола "Особенности "зеленого" энергетического перехода и роль металлургии", организованном GMK Center в среду.

Белявский отметил, что соответствующие расчеты проводились с целью показать в закрытом формате на уровне европейских и американских экспертов, что трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" не могут быть использованы для транспортировки газоводородных смесей.

Кроме того, он рассказал, что "Нафтогаз" провел собственные расчеты в рамках этих исследований и заключил, что транспортировку газоводородных смесей и водорода по газотранспортной системе Украине будет практически невозможно осуществить с гидравлической точки зрения.

"В таком случае будет происходить потеря ресурса на пути перекачивания и другие явления, связанные, к примеру, с отбором газа. Если к системе магистрального газопровода присоединена группа газораспределительных сетей, газоотводов, они однозначно будут влиять на режим движения газоводородной смеси. Затем нам придется компенсировать потерю давления на газопровод-отводе соответствующим давлением впрыска самого водорода. Это очень сложные расчеты, которые необходимо постоянно оптимизировать", - отметил он.

Белявский указал, что, согласно расчетам, использование трубопроводов для транспортировки газоводородных смесей и водорода возможно в случае ограничения доступа потребителей к газотранспортной системе, тогда как длина трубопровода должна быть не более 50-70 км. "В противном случае будут происходить большие потери водорода", - сказал он.

Вместе с тем он анонсировал, что "Нафтогаз" в скором времени сообщит о подписании меморандума о сотрудничестве с одним из промышленных предприятий на юге страны в проекте по производству водорода. Меморандум будет включать не только сегмент производства, но и транспортировки водорода. При этом транспортировка будет осуществляться морским транспортом, а не трубопроводами.

В августе текущего года НАК "Нафтогаз Украины" и немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading подписали меморандум о взаимопонимании, договорившись проанализировать возможности взаимовыгодного сотрудничества по созданию полной цепи стоимости "зеленого" водорода и его производных, таких как аммиак, которые производятся в Украине. В частности, речь идет о развитии проектов по производству и хранению "зеленого" водорода и аммиака в Украине и их экспорта в Германию.

Как сообщалось, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз в своей энергетической стратегии определил Украину приоритетным партнером в поставках "зеленого" водорода на рынок ЕС и заверил, что страна целенаправленно работает над подготовкой к его экспорту.