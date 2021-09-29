Евродепутаты хотят сохранить финансовую поддержку для газовых инфраструктурных проектов

Члены промышленного комитета Европейского парламента на заседании во вторник проголосовали за продление финансовой поддержки ЕС до 2027 года в отношении газовых инфраструктурных проектов, в частности газопроводов, при условии прокачки по ним газоводородных смесей, пишет газета The Guardian.

Комитет выступил за то, чтобы определенные газовые проекты, как газопроводы и подземные хранилища газа, могли обрести специальный статус – Проекты общего интереса (PCI). Это позволит им быстрее получить доступ к финансированию и получить исключения из правил конкуренции ЕС.

По словам зампредседателя комитета Здзислава Краснодембски, члена польской ультраконсервативной партии "Право и справедливость", голосование состоялось в рамках пересмотра регламента трансъевропейской энергетической сети (TEN-E) и для его согласования с целями стратегии Green Deal.

"Однако мы также должны помнить, что приоритеты Энергетического союза остаются в силе и должны быть отражены в правилах, регулирующих поддержку важных проектов энергетической инфраструктуры. Помимо общих критериев устойчивости, проекты по-прежнему будут оцениваться на основе их вклада в энергетическую безопасность, рыночной интеграции и доступности для конечных пользователей", - цитируется евродепутат в пресс-релизе на сайте Европарламента.

В то же время экоактивисты движения Global Witness подсчитали, что свыше 70 газовых проектов смогут получить статус PCI. В случае реализации они будут провоцировать 213 млн тонн выбросов CO2 ежегодно, полагают в организации.

"Сегодняшнее голосование станет катастрофой для климата, если оно в итоге будет отражено в окончательном законе", - заявила Тара Коннолли, старший участник Global Witness, слова которой приведены в сообщении на сайте организации.

Евродепутатам теперь предстоит обсудить положения с министрами энергетики стран-членов ЕС, однако окончательное решение относительно обновления правил TEN-E, в том числе с точки зрения финансирования энергетических проектов, примет Европейский парламент.

Как сообщалось, Европейский совет ранее постановил прекратить поддержку новых нефтегазовых проектов и ввести обязательные критерии устойчивости для всех проектов. При этом министры энергетики стран-членов ЕС на заседании Европейского совета договорились продлить финансовую поддержку ЕС в отношении газовых проектов при условии, что до конца текущего десятилетия они будут связаны с транспортировкой и хранением газоводородных смесей или биометана, а затем станут специализированными водородными активами.

Источник: Green Deal