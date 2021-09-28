Green Deal

16:26 28.09.2021

Goldman связывает замедление роста ВВП Китая с выполнением климатических целей

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Goldman связывает замедление роста ВВП Китая с выполнением климатических целей

Экономисты Goldman Sachs ухудшили прогнозы роста экономики Китая в 2021 году на фоне ограничений в энергопотреблении, отмечая, что подобные ограничения вызваны необходимостью выполнять национальные климатические цели, передает Green Deal

Теперь эксперты банка ожидают роста ВВП Китая на 7,8% по сравнению с годом ранее, тогда как предыдущий прогноз предусматривал рост на 8,2%. Ранее прогнозы роста ВВП Китая также ухудшили банк Nomura и рейтинговое агентство Fitch.

«Относительно новым, но усиливающимся препятствием для роста является возросшее давление со стороны регуляторов в связи с необходимостью выполнения экологических целей по энергопотреблению и интенсивности использования электроэнергии», — говорится в докладе экономистов Goldman.

Председатель КНР Си Цзиньпин в сентябре прошлого года заявил, что Китай достигнет пика выбросов СО2 к 2030 году, а к 2060 году уровень выбросов станет нулевым. Это, в частности, привело к принятию планов по сокращению угольной генерации.

По данным Bloomberg, те или иные ограничения на потребление электричества введены более чем в половине провинций Китая. В их числе три ключевых — Дзяньсу, Гуандун и Чжэцзян, вместе дающие треть ВВП страны. В качестве причин агентство также указывает распоряжения местных властей об ограничении выбросов.

Однако, по версии издания The Bell, реальные причины, скорее всего, в снижении угольной генерации из-за «ножниц» между подорожавшим углем и регулируемыми энерготарифами. 

В свою очередь, агентство S&P Global Ratings ожидает, что повышающаяся неопределенность в отношении перспектив роста китайской экономики повлияет на динамику ВВП в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.

Агентство ухудшило прогноз роста ВВП Китая в 2021 году до 8% с 8,3%. Также эксперты S&P понизили прогноз роста ВВП Азиатско-Тихоокеанского региона до 6,7% с 7,5%.

Теги: #ввп #китай #энергопотребление
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