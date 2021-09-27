Украинский климатический фонд может быть запущен в 2023 году – Абрамовский

Украинский климатический фонд, разработку которого на данном этапе ведет Минэкологии, может заработать в начале 2023 года, сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский в комментарии порталу Green Deal.

"В любом случае этот фонд может быть запущен в начале 2023 года, потому что любые бюджетные документы, предполагающие изменения доходной и расходной части бюджета, подаются до 1 июля", - сказал министр.

В то же время он отметил, что еще предстоит большая работа по конструированию и моделированию Украинского климатического фонда, а также в части принятия законопроекта, который утвердит этот фонд.

"Тем не менее, я считаю, что это объективно возможно. Одна из главных задач на данном этапе – заручиться поддержкой международных финансовых организаций, которые смогут быть инвесторами в рамках фонда и мультиплицировать эффект от поступления эконалогов. Другого пути нет!", - уверен Абрамовский.

По его словам, в министерстве уже ведут переговоры с Европейским банком реконструкции и развития и Всемирным банком.

Министр также указал, что на момент запуска в фонде будет порядка 8 млрд грн собственных средств, полученных за счет поступлений от налога на выбросы СО2 и других эконалогов.

Ранее в интервью порталу Green Deal Абрамовский рассказал, что если удастся создать прозрачную структуру фонда, то международные финансовые организации будут готовы мультиплицировать деньги фонда с коэффициентом 4-5 (20% украинские средства, 80% - средства международных организаций).

"С учетом повышения ставок эконалогов и мультипликации, по нашим подсчетам, дополнительные поступления могут составить 50-60 млрд грн. Сами деньги будут, конечно, направляться на экологические мероприятия и в определенных пределах для поддержки предприятий в их стремлении провести экологическую модернизацию", - сказал он.