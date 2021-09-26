Green Deal

15:02 26.09.2021

В центре Киева проходит митинг в защиту экологии - СМИ

1 мин читать
В центре Киева проходит митинг в защиту экологии - СМИ

На Михайловской площади в центре Киева стартовал Климатический марш 2021, организованный ОО "Экодия", сообщает "Громадське радио" в воскресенье.

По данным издания, несколько человек пришли на акцию, чтобы напомнить властям об изменениях климата и связанных с ними природными катаклизмами, а также экологических проблемах.

В руках участники мероприятия держат плакаты с надписями: "Ирпеню - климатическую стратегию, а не застройку", "Планета не парник для выращивания доходов", "Переходи на зеленый", "В первую очередь - планета Земля", "Бежать некуда будет", "Не хочу на Марс", "Потребляй разумно (количество ресурсов ограничено).

Несколько человек также принесли на мероприятие флаги ЛГБТ-сообщества.

 

Теги: #киев #климат #марш
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:01 26.09.2021
В результате пожара в хостеле Киева погиб человек

В результате пожара в хостеле Киева погиб человек

23:32 25.09.2021
В Киеве произошло ДТП с участием полицейского автомобиля, четыре человека пострадало

В Киеве произошло ДТП с участием полицейского автомобиля, четыре человека пострадало

19:53 24.09.2021
В 99 странах прошли демонстрации активистов, требующих немедленно принять меры из-за изменений климата - СМИ

В 99 странах прошли демонстрации активистов, требующих немедленно принять меры из-за изменений климата - СМИ

17:58 24.09.2021
Киевские острова принадлежат громаде, передавать их в частную собственность запрещено - КГГА

Киевские острова принадлежат громаде, передавать их в частную собственность запрещено - КГГА

17:02 24.09.2021
Киев работает над обеспечением покрытия 4G во всем городе

Киев работает над обеспечением покрытия 4G во всем городе

14:39 24.09.2021
Великобритания хочет построить новую АЭС в контексте выполнения климатических целей – Times

Великобритания хочет построить новую АЭС в контексте выполнения климатических целей – Times

14:02 24.09.2021
Инвесторы ждут роста мировых цен на сырье на фоне борьбы с изменением климата — СМИ

Инвесторы ждут роста мировых цен на сырье на фоне борьбы с изменением климата — СМИ

11:59 23.09.2021
Кличко: Правительство должно зафиксировать цену газа для бюджетных учреждений на уровне 11,2 грн за 1 куб.м

Кличко: Правительство должно зафиксировать цену газа для бюджетных учреждений на уровне 11,2 грн за 1 куб.м

09:28 23.09.2021
Зеленский примет участие в конференции стран-участниц конвенции ООН об изменении климата 1-2 ноября

Зеленский примет участие в конференции стран-участниц конвенции ООН об изменении климата 1-2 ноября

17:01 21.09.2021
Из-за матча между "Динамо" и "Шахтером" в среду вечером возможны ограничения работы трех станций киевского метро

Из-за матча между "Динамо" и "Шахтером" в среду вечером возможны ограничения работы трех станций киевского метро

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина и США подписали заявление о диалоге в сфере энергетики и климата - Зеленский

Меркель: мы хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа из РФ через Украину, которая должна развиваться в сторону климатического нейтралитета

Украина утвердила условия по сокращению к 2030 г выбросов СО2 на 65% - постановление Кабмина

Еврокомиссия представила план достижения климатической нейтральности

Комплексная разработка критических материалов может привлечь в Украину до 10 млрд евро в первый период – Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Времени для борьбы с изменением климата остается все меньше - генсек ООН

ЕС предлагает Украине выработать ориентиры для достижения климатической нейтральности к 2050 году

Операторы ГТС Украины, Германии, Чехии и Словакии объявили о партнерстве для развития водородного направления

Uber обязался достичь углеродной нейтральности к 2035 году

Кабмин одобрил концепцию программы справедливой трансформации угольных регионов

Китай не будет участвовать в строительстве новых угольных электростанций за рубежом – Си Цзиньпин

Вслед за отказом от акциза на э/э ВИЭ нужны "зеленые" аукционы и другие шаги в поддержку отрасли – мнение

Власти РФ допускают прохождение пика спроса на нефть в 2019 году из-за роста цен на выбросы СО2 – СМИ

Взлет мировых цен на газ - следствие необдуманной ставки на ВИЭ, считает глава Минэнерго Азербайджана

Экологический фонд Джеффа Безоса выделит $1 млрд в 2021г на природоохранительную деятельность

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА