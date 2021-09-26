В центре Киева проходит митинг в защиту экологии - СМИ

На Михайловской площади в центре Киева стартовал Климатический марш 2021, организованный ОО "Экодия", сообщает "Громадське радио" в воскресенье.

По данным издания, несколько человек пришли на акцию, чтобы напомнить властям об изменениях климата и связанных с ними природными катаклизмами, а также экологических проблемах.

В руках участники мероприятия держат плакаты с надписями: "Ирпеню - климатическую стратегию, а не застройку", "Планета не парник для выращивания доходов", "Переходи на зеленый", "В первую очередь - планета Земля", "Бежать некуда будет", "Не хочу на Марс", "Потребляй разумно (количество ресурсов ограничено).

Несколько человек также принесли на мероприятие флаги ЛГБТ-сообщества.