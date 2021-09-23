Green Deal

14:46 23.09.2021

ЕС предлагает Украине выработать ориентиры для достижения климатической нейтральности к 2050 году

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ЕС предлагает Украине выработать ориентиры для достижения климатической нейтральности к 2050 году

Европейский Союз предложил украинскому правительству определиться с конкретными ориентирами для достижения климатической нейтральности к 2050 году, на 10 лет раньше запланированного срока, передает портал Green Deal.

«ЕС приветствует представление Украиной Обновленного национально определяемого взноса в Парижское соглашение (НОВ2) с усиленными целями, а также поощряет ее к продолжению работы над конкретными ориентирами для достижения климатической нейтральности к 2050 году и согласовать свои отраслевые стратегии с этой целью», — сообщается в пресс-релизе представительства ЕС в Украине по итогам второго заседания рабочей группы в рамках диалога по Green Deal между Украиной и ЕС.

Европейская сторона отметила необходимость проведения реформ в Украине и укрепления административной способности для выполнения обязательств усиленного НОВ2 и для возможного дополнительного сокращения выбросов.

«ЕС подчеркнул необходимость скорейшего принятия, внедрения и обеспечения соблюдения экологического законодательства Украины (в частности, в вопросе обращения с отходами, промышленных выбросов, экологического контроля, Изумрудной сети) и Государственной стратегии управления лесами», — указано в сообщении.

Глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии Катарина Матернова в ходе заседания отметила готовность ЕС поддержать дальнейшие усилия Украины, в том числе путем предоставления финансовой помощи, для создания полноценной системы климатического управления на основе долгосрочных целей по достижению страной климатической нейтральности.

Как сообщалось, Украина в соответствии с НОВ2 должна к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 65% уровня 1990 года, а к 2060-му – достичь климатической нейтральности. Такие цели поставлены и утверждены постановлением Кабмина от 30 июля 2021 года.

Теги: #ес #климатическая_нейтральность #украина
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