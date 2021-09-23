Операторы ГТС Украины, Германии, Чехии и Словакии объявили о партнерстве для развития водородного направления

Операторы газотранспортных систем (ГТС) Украины, Германии, Чехии и Словакии - ОГТСУ, OGE, NET4GAS и EUSTREAM - будут совместно работать над инициативой создания Центрально-Европейского водородного коридора, передает портал Green Deal.

"Инициатива направлена на создание "магистрали" в Центральной Европе для транспортировки водорода из перспективных районов его поставки в Украине, которая имеет хорошие условия для производства зеленого водорода, через Словакию и Чехию в районы повышенного спроса в ЕС. Водородный коридор также позволит транспортировать водород от производственных предприятий к потребителям водорода в Чехии и Словакии", - сообщается в пресс-релизе ОГТСУ.

По словам заместителя генерального директора по развитию и трансформации ОГТСУ Павла Станчака, из-за поставленных в Европе целей достигнуть углеродной нейтральности до 2050 года исследования в этом направлении необходимо начать уже сегодня.

"Водород – это перспективная технология, которая находится на ранней стадии внедрения в масштабах всей экономики. Партнерство с соседними операторами ГТС создаст синергетический эффект для развития зеленого водорода", - отметил он.

"Наша надежная система транспортировки могла бы обеспечить гибкий и экономически выгодный способ дальнейшей транспортировки экологически чистой энергии на рынки ЕС. Мы стремимся сделать нашу инфраструктуру готовой к использованию водорода и внести вклад в достижение целей ЕС по декарбонизации", - добавил гендиректор EUSTREAM Растислав Нукович.

Организаторы проекта считают, что Центрально-Европейский водородный коридор может быть создан частично за счет перепрофилирования существующей газовой инфраструктуры в сочетании с целевыми инвестициями в новые специализированные водородные трубопроводы и компрессорные станции. Это позволит обеспечить транспортировку водорода на большие расстояния по доступной цене. Стороны изучат возможности технической реализации транспортировки до 120 ГВт-ч водорода в сутки.

Управляющий директор NET4GAS Андреас Рау ожидает, что благодаря такому международному партнерству уже в следующем году будут получены первые результаты по проверке возможностей осуществления проекта в части мощностей и стоимости транспортировки водорода.

В свою очередь гендиректор OGE Йорг Бергман отметил, что без широкого использования водорода вместе с возобновляемыми источниками энергии страны ЕС не смогут достичь поставленных климатических целей, а создания такого водородного коридора даст возможности доставки больших объемов водорода в промышленные центры спроса уже к 2030 году.