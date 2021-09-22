Кабмин одобрил концепцию программы справедливой трансформации угольных регионов

Кабинет министров на своем заседании в среду одобрил концепцию государственной целевой программы справедливой трансформации угольных регионов Украины на период до 2030 года, передает портал Green Deal.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, одобрение программы станет официальным стартом для процессов постепенной диверсификации монопрофильных экономик угольных городов, создания новых возможностей для жителей этих территорий.

«В следующем году средствами госбюджета и при поддержке международных партнеров мы начинаем реализацию первых пилотных проектов по трансформации. Долгосрочные проекты обеспечат снижение зависимости локальных экономик от угледобычи», – отметил премьер.

Концепция охватывает сферой своего действия порядка 850 тысяч жителей, расположенных в 25 территориальных общинах угольных регионов.