Green Deal

09:18 22.09.2021

Китай не будет участвовать в строительстве новых угольных электростанций за рубежом – Си Цзиньпин

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Китай не будет участвовать в строительстве новых угольных электростанций за рубежом – Си Цзиньпин

Китай не будет участвовать в проектах по строительству новых угольных электростанций за рубежом для снижения уровня выбросов парниковых газов в борьбе с климатическим кризисом, передает портал Green Deal.

Об этом председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, выступая на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН во вторник.

«Китай усилит поддержку другим развивающимся странам в развитии «зеленой» экономики и низкоуглеродной энергетики и не будет строить новых угольных электростанций за рубежом», — сказал он.

Он также отметил, что КНР будет «стремиться» достичь пика в выбросах СО2 до 2030 года, а к 2060 году достичь углеродной нейтральности.

«Это потребует очень большой работы, и мы сделаем все необходимое для достижения этих целей», — резюмировал глава государства.

Как сообщалось, китайский проект «Один пояс, один путь» впервые с 2013 года не предусмотрел инвестиции в угольные проекты (добыча и генерация) в первом полугодии 2021 года.

По данным Global Carbon Altas, на Китай приходится почти 28% выбросов CO2, США – 14,5%, Индию – 7,2%, Россию – 4,6%. Страны EC ответственны за 8% мировых выбросов СО2.

Теги: #китай #цзиньпин #электростанции
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